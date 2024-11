Créer un avenir durable pour le football féminin en Somalie

Le tout premier tournoi de football féminin en Somalie pourrait contribuer au lancement de la ligue féminine

Briser les barrières culturelles : le football comme outil de transformation sociale et de développement

La FIFA continue de soutenir le football féminin grâce à son plan d'aide COVID-19

La Journée internationale de la femme, le 8 mars 2024, a marqué une étape importante dans le football féminin en Somalie. C’était la date du premier match officiel de futsal joué par des femmes somaliennes dans la capitale Mogadiscio. Les barrières culturelles qui empêchaient autrefois les femmes de pratiquer toute forme de football ont été brisées grâce aux efforts de la Fédération somalienne de football (SFF).

La SFF souhaite créer un avenir durable en Somalie et pour elle, le football féminin est plus qu’un simple sport – c’est un outil de transformation sociale et de développement. Pour atteindre cet objectif, la Fédération a organisé des ateliers de sensibilisation pendant plusieurs mois afin de changer l’opinion des parents somaliens qui ne permettaient pas à leurs filles de jouer au football.

"Nos efforts ont porté leurs fruits et nous continuerons à organiser nos ateliers de sensibilisation pour les parents et les filles ainsi que nos programmes de formation, car c’est une stratégie qui a produit des résultats positifs", a expliqué Ibtisam Yassin, responsable du football féminin à la SFF.

Afin d’accroître la visibilité du football féminin dans la société et, à terme, dans le paysage footballistique national, la SFF s’efforce de renforcer la confiance des jeunes filles dans ce sport et en elles-mêmes sous la devise "TimeForWomen’sFootball".

L’organisation du tout premier tournoi de football féminin sous le thème "BEYOND BARRIERS" ("au delà des barrières") en Somalie a représenté une nouvelle étape dans cette direction et on espère que cela contribuera à lancer une ligue féminine dédiée. Deux groupes de quatre équipes chacun ont pris part à la compétition qui a débuté le 30 octobre et se terminera le 10 novembre 2024.

"Le lancement du tout premier tournoi de football féminin en Somalie avec l'aide de la FIFA, par le biais du Fonds de secours COVID-19 pour le football féminin, est une nouvelle étape dans la lignée d'un pilier important de la Stratégie de football féminin 2024-2027 de la FIFA récemment publiée : accroître la participation", a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

"Là où personne ne veut aller, nous sommes présents ! Grâce au football, à la FIFA, nous sommes fiers de donner un peu d'espoir et de joie à toutes les filles et femmes de Somalie. Félicitations donc à toutes les personnes impliquées, ainsi qu'à la Fédération somalienne de football, qui cherchent à établir un avenir durable en Somalie, en acceptant le football féminin comme une branche du sport et un outil de transformation et de développement social."

Le président de la Fédération somalienne de football, Ali Abdi Mohamed, a également exprimé sa joie et sa fierté à l'occasion de ce moment spécial. "Je suis plus qu'heureux d'annoncer qu'aujourd'hui, le 30 octobre 2024, a été un jour historique pour nous ! Nous lançons le premier tournoi de football féminin en Somalie, avec huit équipes divisées en deux groupes. Je tiens à remercier la FIFA de nous avoir permis d’organiser ce tournoi", a-t-il déclaré, soulignant que cette initiative n’est qu’un début pour aider les femmes somaliennes à devenir actives sur la scène internationale du football.

Grâce à l’aide fournie par le biais du Plan d’aide COVID-19 de la FIFA auquel le Président Infantino a fait référence, la SFF a pu investir davantage dans le football féminin et élaborer une stratégie à cet effet, conformément aux Programmes de développement du football féminin de la FIFA. Actuellement, 189 associations membres de la FIFA ont mis en place une stratégie pour le football féminin.

La SFF a été aidée en cela par Doreen Nabwire, responsable du développement du football féminin à la Fédération kenyane de football. Nabwire, qui partage également ses expériences avec les associations membres en tant qu’experte du football féminin de la FIFA, a récemment célébré la première apparition du Kenya à un tournoi féminin de la FIFA avec l’équipe féminine U17 de son pays. Le Kenya a présenté sa stratégie en juillet 2021 et peut déjà citer des exemples de réussite évidents.

C’est une voie que la Somalie tente de suivre. En plus de lancer une ligue féminine dédiée et d’organiser des tournois régionaux, il est prévu d’augmenter le nombre de compétitions pour les jeunes et de travailler plus étroitement avec les écoles, entre autres initiatives. Un autre domaine d’intérêt est la formation des joueurs, des entraîneurs et des arbitres et l’organisation de cours d’entraînement spécifiquement destinés aux femmes.