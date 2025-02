Comment la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ redéfinit le football en Australie et en Nouvelle-Zélande

Le football féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande connaît un essor considérable à la suite de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023™

Une croissance massive dans tous les domaines, sur et en dehors du terrain

Les taux de participation comprennent une augmentation notable dans les communautés diverses

Dix-huit mois se sont peut-être déjà écoulés depuis que l'Espagne a soulevé avec joie le trophée de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ au Stadium Australia de Sydney, mais l'impact transformateur du tournoi continue de se dévoiler.

La finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ a clôturé un tournoi mémorable. Un mois plus tôt, lors de la journée d'ouverture, la Nouvelle-Zélande a surpris la Norvège, ancienne championne du monde, tandis que l'Australie, co-organisatrice, a battu la République d'Irlande avec les deux matchs disputés devant des foules record de football féminin pour chaque nation.

L'intérêt et la passion locaux se sont encore accrus pendant le tournoi, déclenchant un enthousiasme qui continue de résonner à ce jour.

L’impact le plus tangible peut être constaté en faisant un week-end dans les stades locaux en Australie et en Nouvelle-Zélande. La croissance des chiffres de participation a été impressionnante.

En Australie, la participation des femmes et des filles a augmenté de 16 % en une seule année. Il s’agit d’un effet évident de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™ et de la popularité continue de l’équipe nationale australienne, les Matildas ayant connu une série de 16 matchs consécutifs à guichets fermés sur leur sol natal.

« La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 a inspiré une génération, et nous sommes déterminés à exploiter cet élan pour unir et développer le football à travers le pays », a déclaré James Johnson, PDG de Football Australia.

Cette croissance s’est reflétée dans d’autres domaines tels que le football social, les entraîneurs, les bénévoles, etc.

L’impact a été tout aussi important en Nouvelle-Zélande. Le pays est peut-être réputé pour être une puissance du rugby, mais les statistiques locales montrent une évolution de la situation. Le football est désormais le sport d’équipe le plus pratiqué, la participation des femmes et des filles ayant augmenté de 27 % depuis 2022 pour les joueurs des programmes de football néo-zélandais.

Le PDG de New Zealand Football, Andrew Pragnell, a déclaré : « La croissance du football et du futsal en Nouvelle-Zélande au cours des dernières années est énorme, mais la Coupe du Monde féminine de la FIFA a vraiment eu un impact significatif, ce qui est exactement ce que l’on souhaite voir comme résultat d’un méga-événement organisé ici. »

L'accent mis sur l'inclusion sociale et culturelle a été l'une des nombreuses initiatives clés du tournoi et l'impact positif est évident. Un panel culturel a contribué à concevoir des initiatives visant à reconnaître et à impliquer les communautés des Premières Nations et des Maoris, et est devenu le premier tournoi de la FIFA à inclure les noms de lieux traditionnels.

Pour les hôtes, l'inclusion a été un moteur d'héritage clé. New Zealand Football a récemment signé un accord avec Māori Football Aotearoa pour permettre aux deux organisations de se soutenir mutuellement et de contribuer à la mise en œuvre d'un large éventail de programmes. La participation des ethnies sous-représentées a considérablement augmenté, avec une augmentation de 14 % du nombre de joueurs maoris, pasifika et asiatiques par rapport à 2023. Parallèlement, Kōtuitui, un programme scolaire pour les enfants d'âge primaire et intermédiaire développé par New Zealand Football, Māori Football Aotearoa et Sport New Zealand, continue d'être déployé avec succès.

En Australie, les Matildas ont présenté la semaine dernière le tout premier maillot de l'équipe nationale australienne conçu par un artiste des Premières Nations. Portés par les deux équipes nationales seniors, les maillots domicile et extérieur intègrent des motifs inspirés des bâtons à messages traditionnels, utilisés historiquement par les communautés des Premières Nations pour partager des histoires et renforcer les liens.