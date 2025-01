Bernhard, la passion de la transmission

Anouschka Bernhard partage son expérience en tant que mentor au Programme de Bourses de Formation pour Entraîneurs de la FIFA

Aminath Siyana (Maldives) et Irene Hehir (République d'Irlande) sont actuellement ses mentorées.

"Les exigences envers les entraîneurs sont devenues beaucoup plus diverses."

Anouschka Bernhard a elle-même vécu ce que c'est d'être une mentorée dans l'un des programmes de développement du football féminin de la FIFA. En 2018, la sélectionneuse de longue date des équipes U16 et U17 de l'Allemagne a participé au programme de Mentorat des Entraîneurs de la FIFA, avec Pia Sundhage comme mentor à l'époque. Pour Bernhard, cette expérience a été inestimable, et c'est quelque chose qu'elle aimerait transmettre à la prochaine génération. En janvier 2021, elle est devenue responsable du développement des talents à tous les niveaux du football féminin dans la région de Schleswig-Holstein, en Allemagne. "Je travaille désormais au sein d'une association régionale, et la question du mentorat est quelque chose que je soutiens avec force. Je sais à quel point cela peut être utile pour les jeunes entraîneurs inexpérimentées, je l'ai vécu au niveau de la FIFA et de l'UEFA", déclare Bernhard à FIFA.com. "J'essaie également de mettre en œuvre cela au sein de notre association nationale, car je suis absolument convaincue que c'est un programme génial. Si je peux jouer mon rôle pour faire ressentir à une mentorée ce que j'ai vécu avec Pia, ce serait formidable."

Bernhard a également changé de rôle à la FIFA, passant de mentorée à mentor. Dans le cadre du Programme de Bourses de Formation pour Entraîneurs de la FIFA, elle est là pour aider ses protégés. Sa première tâche consiste à identifier les besoins différents de ses mentorées et à les soutenir dans la réalisation de leurs objectifs. "Dans mon cas, spécifiquement, une mentorée suivait actuellement son cours de licence A. Il s'agissait donc de discuter avec elle de cette formation, de lui donner des retours sur son travail et de simplement discuter de football avec elle. Il s'agissait de lui apporter un certain soutien et de lui dire que, de mon point de vue et de mon expérience, ce qu'elle faisait était juste. Je lui donne des retours neutres", décrit Bernhard, qui était responsable de la coordination et de la conduite de stages de repérage et de préparation au niveau de la Fédération Allemande de Football (DFB) et a dirigé de nombreux autres cours de formation pour les entraîneurs.

"Mon autre 'protégée' souhaite lancer une ligue féminine aux Maldives. C'est quelque chose de complètement différent. Il s'agissait de savoir quelles étapes il fallait suivre, qui contacter et comment s'y prendre pour que cela puisse réussir." La communication entre mentorée et mentor se fait initialement par e-mail ou WhatsApp, permettant aux deux parties d'être en contact même aux moments les plus inhabituels. "En gros, je suis toujours disponible. L'année dernière, j'avais une mentorée en provenance de l'Inde, donc le décalage horaire posait un peu de problème", explique Bernhard, qui maintient le contact même après la fin du programme. "Avec ma mentorée indienne, nous nous sommes simplement écrits de nouveau. Elle me tient au courant. C'est agréable de suivre l'évolution. Internet aide à cela. Vous faites une recherche sur son nom et vous voyez ce qu'elle a accompli maintenant. Cela me rend fière."