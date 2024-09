Marinette Pichon : "La Coupe du Monde va rassembler"

Le tirage au sort officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™ se profile, c’est l’occasion pour Marinette Pichon de revenir sur ses enjeux et ceux de la compétition. L’ex attaquante internationale réaffirme sa volonté de voir les spectateurs se passionner pour le football féminin et affluer dans les stades.

Marinette, quel est votre état d’esprit à la veille du tirage au sort, véritable temps fort pour la Coupe du Monde ? Être ici et avoir la chance d’assister à ce tirage, c’est beaucoup d’émotions. J’aurais aimé le vivre en tant que joueuse, je suis très impatiente. Je suis heureuse que la France accueille la Coupe du Monde Féminine et comme toutes les anciennes, je serai la première supportrice des Bleues. J’ai envie que cette équipe de France aille très loin - en finale pourquoi pas ! Et comme je l’ai dit à Carli (Llyod), France-Etats-Unis serait une belle affiche !

Cette Coupe du Monde sera-t-elle aussi un moment de fête ? Bien sûr ! J’espère réellement que la mobilisation en juin sera importante. Le tirage sera déjà le premier acte pour l’enclencher. On connaîtra les groupes, les premières affiches, on pourra se projeter sur les tours et commencer à spéculer sur les parcours des différentes équipes. Ça va être une belle fête, j’en suis convaincue. Le Comité d’Organisation, la Fédération Française de Football et la FIFA ont mis en œuvre de nombreuses actions pour promouvoir la compétition et le football féminin en général. J’espère que cette Coupe du Monde va rassembler de façon massive. Mais encore plus, j’espère qu’elle suscitera des vocations et montrera qu’on peut être une femme et jouer au foot, arbitrer ou encore passer des diplômes d’éducatrice.

Vous êtes marraine et ambassadrice du site de Reims. Avez-vous un message pour les Rémois ? Je suis ravie d’avoir ce rôle et j’ai hâte d’assister à des matches au stade Auguste-Delaune. Je suis certaine que chaque jour sera une fête et que la ville hôte sera en capacité de rassembler les Rémois autour de valeurs partagées, notamment humaines. Car le sport, c’est aussi ça : former les jeunes de demain. Si le foot féminin au travers d’une Coupe du Monde peut porter certaines valeurs auprès des jeunes, on aura gagné notre pari.