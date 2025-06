Visa devient le tout premier Partenaire FIFA pour le football féminin

La FIFA et Visa, dont le début de la coopération remonte à 2007, ont le plaisir d’annoncer que depuis le 16 décembre 2021, Visa est le tout premier Partenaire FIFA pour le football féminin au sein de la nouvelle structure de partenariat commercial qui entrera en vigueur en 2023. Les nouvelles opportunités offertes par cette structure remaniée témoignent de l’engagement des deux entités à rendre le football véritablement mondial et à encourager la croissance et le développement de la discipline. En tant que solution de paiement exclusive de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, Visa déploiera ses technologies innovantes sur les sites de la compétition et offrira des expériences uniques aux supporters et à ses clients, avec notamment la mise à disposition de nouveaux moyens de paiement et l’organisation de campagnes pour stimuler ses relations commerciales avec ses clients. Visa mettra également en œuvre son célèbre programme Team Visa, activera le prix de la Joueuse du Match et créera des expériences inoubliables pour les supporters en 2023, et ce afin de contribuer à renforcer l’élan sans précédent suscité par la compétition pour le football féminin. "En tant que Partenaire FIFA de longue date et au vu des fiers services rendus à notre sport, il était logique que Visa devienne le tout premier Partenaire FIFA pour le football féminin", a déclaré Sarai Bareman, Directrice de la Division du Football Féminin de la FIFA. "Visa est célèbre pour le soutien qu’elle apporte aux sportifs et sa vision des bénéfices que le sport peut générer. Visa défend l’égalité, la diversité et l’inclusion, des valeurs fondamentales que partage la FIFA, qui caractérisent sa Coupe du Monde Féminine et qui contribuent à la croissance et reconnaissance du football féminin." "À travers notre partenariat continu avec la FIFA, nous sommes convaincus que nous pouvons promouvoir l’égalité, la diversité et l’inclusion auprès des footballeuses, tant sur le terrain qu’en dehors", a déclaré Andrea Fairchild, Vice-Présidente Senior du Sponsoring Mondial chez Visa. "Notre engagement en faveur du football féminin n’est pas à court terme. Nous sommes persuadés que ces femmes changeront considérablement la donne et nous nous réjouissons de voir le football féminin atteindre de nouveaux sommets. Nous sommes ravis de continuer sur cette voie dans l’optique d’Australie & Nouvelle-Zélande 2023." Visa est l’un des sponsors les plus actifs du football féminin mondial, et son partenariat avec la FIFA doit être un catalyseur de changement et contribuer à la reconnaissance croissante de la discipline. Le soutien de Visa s’étend également en dehors du terrain, avec des programmes conçus pour aider les sportifs pendant et après leur carrière, notamment Team Visa, qui a soutenu plus de 500 sportifs, dont 22 footballeuses, depuis sa création en 2000. Organisée dans neuf villes d’Australie et de Nouvelle-Zélande, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ sera la première édition de l’épreuve à se dérouler dans l’hémisphère sud et la première à réunir 32 équipes. Pour de plus amples informations au sujet de cet événement, rendez-vous sur FIFA.com.