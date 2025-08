L’édition 2023 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ devrait battre le record d’affluence

Le Président de la FIFA a rencontré Maria Strong et sa famille, qui a acheté le précieux sésame

À peine cinq jours après le début de la compétition, l’objectif de vente de billets a déjà été dépassé

Compétition de tous les records, la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ vient d’en battre encore un aujourd’hui avec l’achat du 1 500 000e billet par une famille néo-zélandaise. Le précieux sésame a été acheté par Maria Strong, une mère de famille qui souhaitait emmener toute sa famille voir le match du groupe G entre l’Italie et l’Argentine, à l’Eden Park d’Auckland, pour célébrer le 12e anniversaire de son fils.

Son mari, ses trois enfants et elle ont eu la chance de rencontrer Gianni Infantino, le Président de la FIFA, qui les a invités à aller voir tous les autres matches de la compétition disputés à Auckland. Évoquant sa joie de célébrer la vente du 1 500 000e billet avec la famille Strong, le Président Infantino a déclaré : "J’ai été ravi de rencontrer la famille qui a acheté le 1 500 000e billet. C’est une famille d’Auckland, avec trois enfants, qui vit vraiment pour le football. J’ai passé un superbe moment en leur compagnie et c’est avec plaisir que je les ai invités à assister en famille à tous les autres matches de la compétition disputés dans le magnifique stade d’Auckland. Jusqu’ici, l’ambiance a été incroyable à l’Eden Park et je suis sûr que ce sera encore le cas pour les autres rencontres qui s’y joueront."

Une famille néo-zélandaise achète le 1 500 000e billet de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ 00:46

Ce record est le dernier en date d’une série qui n’en finit plus depuis le coup d’envoi de la compétition, que ce soit à l’échelle planétaire ou des deux pays hôtes. Par la vente de 1,5 million de billets, l’objectif en la matière a déjà été dépassé, alors même que la compétition ne bat son plein que depuis cinq jours. Cela signifie que l’édition 2023 devrait très probablement enregistrer des chiffres d’affluence historiques, dépassant ceux de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™, les plus élevés jamais affichés à ce jour. Parmi les autres records battus lors de cette édition 2023 figurent le nombre de spectateurs décomptés en Australie (75 784 pour Australie – Irlande) et Aotearoa Nouvelle-Zélande (42 137 pour Nouvelle-Zélande – Norvège) pour un match de football féminin.

Mme Strong, son mari Jason Roxburgh et leurs trois enfants, Isobel (12 ans), Boston (11 ans) et Harry (9 ans), n’oublieront pas de sitôt leur incroyable expérience. "Boston est un vrai fan de football, donc on s’est dit que c’était l’occasion d’aller voir un match en famille. On a acheté les billets hier soir. Comme on vient de Botany Downs, un quartier d’Auckland, donc l’organisation a été assez facile, même s’il y avait école le lendemain. Tout s’est très bien passé."