Un nouveau modèle pour une juste rétribution des joueuses et des équipes

La FIFA présente son nouveau modèle de répartition financière pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Les associations membres participantes recevront des dotations records à toutes les étapes de la compétition

Ce modèle, soutenu par la FIFPRO, garantit également une juste rétribution des joueuses

La FIFA a dévoilé son nouveau modèle de répartition financière pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™, qui comprend une dotation réservée aux joueuses. Grâce à ce modèle révolutionnaire, les associations membres participantes recevront des sommes records destinées au développement du football sur leur territoire, tandis que chaque joueuse disputant la compétition obtiendra une juste rétribution pour ses efforts. Par cette initiative, la FIFA confirme son engagement en faveur du football féminin et de l’équité pour les joueuses. L’instance dirigeante espère que d’autres (communauté du football, diffuseurs et gouvernements) feront de même.

Dotation pour chaque Association Membre participante

Position finale USD Phase de groupes 1 560 000 Huitièmes de finale 1 870 000 Quarts de finale 2 180 000 4e Place 2 455 000 3e Place 2 610 000 Finaliste 3 015 000 Champion 4 290 000

Dotation pour chaque joueuse

Phase du Tournoi USD Phase de groupes 30 000 Huitièmes de finale 60 000 Quarts de finale 90 000 4e place 165 000 3e place 180 000 Finaliste 195 000 Champion 270 000

Pour Gianni Infantino, Président de la FIFA : "Grâce à ce tout nouveau modèle de répartition financière, nous garantissons à chaque joueuse de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 d’être récompensée financièrement de ses efforts lors de la compétition. À l’issue de la finale, qui se tiendra le 20 août à Sydney, la capitaine qui aura le bonheur de soulever le trophée recevra USD 270 000, tout comme chacune de ses 22 coéquipières." "Au niveau mondial, le salaire moyen des footballeuses professionnelles est d’environ USD 14 000 par an. Les fonds distribués via ce nouveau modèle financier révolutionnaire auront donc des répercussions significatives sur la vie et la carrière de ces joueuses. D’ailleurs, toutes les associations membres participantes recevront des sommes en fonction de la performance de leur équipe. Dans tous les cas, il s’agira de sommes records qu’elles pourront réinjecter dans le football local, ce qui contribuera, nous en sommes convaincus, au développement du football féminin."