La FIFA révèle la composition du Groupe d’étude technique d'Australie & Nouvelle-Zélande 2023™

Placé sous la direction de Jill Ellis, titrée lors de deux éditions consécutives de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™

Ce groupe d’experts livrera des analyses approfondies des 64 matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™

Le Groupe d’étude technique est en charge de sélectionner les joueuses distinguées par la FIFA sur la base des observations techniques des experts et l’analyse des données du football

La FIFA a dévoilé ce jour la composition de son Groupe d’étude technique, chargé de livrer une analyse en profondeur de tous les matches de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ et de contribuer à la compréhension et à l’essor de notre sport dans le monde. Le groupe comporte 12 membres originaires des six confédérations.

Placé sous la direction de Jill Ellis, deux fois championne du monde à la tête de l’équipe féminine des États-Unis, le Groupe d’étude technique inclut Nadine Angerer (Allemagne), Chan Yuen Ting (Hong Kong, Chine), Gemma Grainger (Angleterre), Anja Mittag (Allemagne), Aline Pellegrino (Brésil), Anna Signeul (Suède), Clémentine Touré (Côte d’Ivoire), Mónica Vergara Rubio (Mexique), Kirsty Yallop (Nouvelle-Zélande), Belinda Wilson (Australie) et Pascal Zuberbühler (Suisse).

Pendant la compétition, la FIFA partagera les données et les indicateurs de performance les plus modernes de l’histoire avec les téléspectateurs du monde entier, mais aussi avec les équipes participantes et leurs joueuses. Le Groupe d’étude technique sera soutenu par 52 analystes de football, deux analystes de données, deux scientifiques du sport, deux ingénieurs chargés de l’acquisition des données et trois analystes de performances, tous placés sous la supervision de Harry Lowe (responsable de l’équipe Analyse des performances du football) et Tom Gardner (chargé des performances et tendances du football).

Le Groupe d’étude technique de la FIFA effectuera une analyse technique, tactique et physique pendant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ et les conclusions seront publiées sur le Centre de ressources techniques de la FIFA ainsi que sur d’autres plateformes. En plus d’analyser les actions sur le terrain, le Groupe d’étude technique s’intéresse aux tendances et références du football féminin, ainsi qu’à leur incidence sur la formation des entraîneurs et le développement des talents. À la fin de chaque match, sera publié un rapport de plusieurs pages comportant des statistiques collectives et individuelles, en phase de possession et hors possession.

Distinctions de la FIFA

Le Groupe d’étude technique se chargera également de sélectionner les lauréates les catégories suivantes : Ballon d’or, d’argent et de bronze adidas, Soulier d’or, d’argent et de bronze adidas, Gant d’or adidas, Prix de la Meilleure Jeune Joueuse et Prix du Fair-play de la FIFA.

"Le football est en constante évolution. Le Groupe d’étude technique a pour mission d’analyser les joueuses et les équipes, ainsi que diffuser des informations et des connaissances à destination des équipes participantes et du public", a déclaré Ellis. "Nous nous consacrons spécifiquement au football féminin. Quelle est son évolution ? Quelles sont les tendances à venir ? Quels sont les éléments clés du jeu ? L’analyse statistique permet aux équipes de mieux comprendre ce qu’elles constatent elles-mêmes sur le terrain et leur fournissent les moyens numériques d’étudier leurs adversaires et leurs propres performances."

Composition du Groupe d’étude technique

Jill Ellis :double championne du monde avec les États-Unis, cette entraîneure anglo-américaine est aujourd'hui présidente de San Diego Wave.

Nadine Angerer :gardienne de l’équipe nationale d’Allemagne sacrée à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2007, elle est aujourd'hui gardienne-joueuse aux Portland Thorns.

Chan Yuen Ting :ancienne internationale hongkongaise, elle dirige aujourd’hui les Jiangsu Ladies et a été nommée entraîneure de l’année 2016 par l’AFC.

Gemma Grainger : ancienne joueuse, l’Anglaise est aujourd’hui à la tête de l’équipe nationale féminine du pays de Galles.

Anja Mittag :ancienne internationale allemande et championne du monde en 2007, elle entraîne aujourd’hui les équipes féminines seniors et de jeunes du RB Leipzig.

Aline Pellegrino :médaillée d’argent aux JO 2004 avec le Brésil, elle est actuellement responsable des compétitions à la Fédération Brésilienne de Football.

Anna Signeul :entraîneure expérimentée, la Suédoise a dirigé les équipes nationales féminines d’Écosse (2005-2017) et de Finlande (2017-2022).

Clémentine Touré : l’ancienne internationale ivoirienne dirige aujourd’hui l’équipe nationale féminine de Côte d’Ivoire.

Mónica Vergara Rubio :ancienne défenseure internationale du Mexique, elle a dirigé l’équipe nationale féminine du Mexique pendant un peu plus d’un an.

Kirsty Yallop : ancienne milieu de l’équipe de Nouvelle-Zélande, elle a pris sa retraite internationale en 2017.

Belinda Wilson :l’Australienne occupe aujourd’hui le poste de responsable senior de développement technique au sein du département Développement du football féminin de la FIFA.

Pascal Zuberbühler :ancien international suisse (51 sélections), il occupe aujourd’hui le poste d’expert footballistique senior à la FIFA.