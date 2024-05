Coupe du Monde de la FIFA 2026™ : réunion des villes hôtes à Toronto en vue d’une compétition historique

Les représentants des 16 villes hôtes et des trois bureaux de la FIFA en Amérique du Nord se sont réunis pour la troisième fois en six mois

Plusieurs séminaires ont été organisés sur des enjeux clés liés aux préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

La ministre canadienne des Sports et de l’Activité physique s’est exprimée sur les retombées potentielles de l’événement

Les représentants des 16 villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada, au Mexique et aux États-Unis ont participé avec des membres des bureaux de la FIFA de Toronto, Mexico et Miami à une série de séminaires s’inscrivant dans le cadre des préparatifs de la compétition, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin 2026. Plus de 100 personnes se sont ainsi réunies pour trois journées intenses de discussions. C’est la troisième fois en six mois qu’une telle rencontre est organisée. Des éléments clés liés à la planification opérationnelle de la compétition et à l’expérience des supporters ont été abordés (gestion des invités, FIFA Fan Festivals™, bande son de la FIFA, volontaires, héritage, cérémonies, etc.).

Au cours d’une réception à la célèbre CN Tower, les participants ont reçu la visite de Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l’Activité physique, qui a souligné l’importance du sport et du football pour le peuple canadien, ainsi que les retombées économiques, sociales et culturelle positives à long terme d’une compétition de cette envergure.

"Nous avons été ravis d’accueillir à Toronto les représentants de la FIFA et de toutes les villes hôtes dans le cadre de l’atelier des villes hôtes. Au Canada, nous aurons la chance de profiter des 13 matches de la Coupe du monde et des 6 semaines de célébration du soccer pour continuer à faire progresser ce sport dans tout le pays, bien après le dernier botté du tournoi. Nous avons très hâte d’accueillir le monde entier à Toronto et à Vancouver, en 2026", a déclaré l’honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l’Activité physique.

"C’est une occasion exceptionnelle de montrer au monde entier tout ce qui fait le Canada. Je souhaite aux équipes organisatrices de Toronto, de Vancouver et des 14 autres villes hôtes au Mexique et aux États-Unis le meilleur dans leurs préparatifs au cours des deux années à venir", a-t-elle ajouté.

Le séminaire et la réception ont été animés par Heimo Schirgi, directeur opérationnel de la Coupe du Monde 2026, Peter Montopoli, directeur compétition (Canada), Manolo Zubiria, directeur compétition (États-Unis), Jurgen Mainka, directeur compétition (Mexique), Amy Hopfinger, directrice stratégie et planification, et GB Jones, directeur sûreté et sécurité.

"Je remercie madame la ministre pour sa venue et ses encouragements, qui nous donnent à tous un surcroît de motivation pour attaquer ces deux prochaines années de préparatifs. Merci également aux équipes des 16 villes hôtes présentes aujourd’hui à Toronto pour ces séances de travail très fructueuses. Ce sont leurs efforts inestimables qui garantiront la réussite d’une compétition historique à tous points de vue", a salué Heimo Schirgi.

Présente au séminaire et à la réception, Sharon Bollenbach, directrice exécutive de l'organisation de la Coupe du Monde 2026 pour la Ville de Toronto, s’est également exprimée : "Nous sommes fiers de l’équipe que nous avons réunie ici à Toronto. Nous avons foi en notre vision et nous sommes convaincus que nous assisterons ici même à un succès retentissant en 2026. Nous sommes ravis de vous recevoir dans notre ville aujourd’hui, et avons hâte d’accueillir des millions de supporters en 2026 pour leur montrer ce qui fait de Toronto l’une des villes les plus incroyables de la planète."