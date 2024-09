Verizon devient Sponsor officiel des services de télécommunications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et Supporter officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Il s’agit du tout premier accord entre la FIFA et le célèbre opérateur américain

Les supporters et clients profiteront du savoir-faire de Verizon avant, pendant et après la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, et notamment d’une connectivité de pointe dans les stades

Cette collaboration permettra à tous celles et ceux qui feront le déplacement pour la compétition de ne rien manquer de l’action

La FIFA et Verizon ont annoncé aujourd’hui un accord qui voit l’opérateur de télécommunication devenir Sponsor officiel des services de télécommunications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Canada, aux États-Unis et au Mexique, ainsi que Supporter de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ pour les États-Unis.

Fidèle à sa réputation de partenaire incontournable des géants du sport et du divertissement, Verizon alimentera, grâce à son expertise en matière de télécommunications, toutes les expériences propres à la Coupe du Monde de la FIFA, aussi bien pour les fans, les joueurs et les médias. Grâce à ce tout premier accord entre les deux organisations, lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, les services de connectivité de Verizon joueront un rôle essentiel dans les stades et les sites officiels, mais aussi pour les différentes opérations liées à la compétition.

"La Coupe du Monde de la FIFA et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA sont des événements qui rassemblent des communautés mondiales autour d’une même passion : le football", a déclaré Hans Vestberg, PDG de Verizon. "Verizon proposera des expériences qui enthousiasmeront les supporters, qu’ils soient sur place ou en déplacement. Notre partenariat avec la FIFA permettra aux amateurs de football du monde entier de se connecter et de vivre les expériences uniques que seul Verizon est en mesure d’offrir."

Gianni Infantino, Président de la FIFA, a pour sa part ajouté : "Le football unit le monde, et pour ce faire, nous devons nous assurer que tout le monde est connecté. Verizon rejoint nos efforts visant à rendre le football véritablement mondial et fournira le réseau qui rassemblera joueurs, supporters, partenaires et médias en 2026. Nous sommes convaincus du pouvoir de l’unité et avons tous hâte de voir comment l’implication de Verizon dans ces deux événements majeurs peut contribuer au développement du football mondial."

Verizon devient Sponsor officiel des services de télécommunications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et Supporter officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ Previous 01 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor 02 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor 03 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor 04 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor 05 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor 06 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor 07 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor Next

Pour la première fois depuis 1994, la compétition phare du football masculin retrouvera les États-Unis – mais aussi le Canada et le Mexique. La Coupe du Monde 2026 sera la plus grande jamais organisée, avec 48 équipes et pas moins de 104 matches. Ensemble, la FIFA et Verizon gèreront l’afflux de supporters, de joueurs et de visiteurs dans tout le pays, en s’assurant que les réseaux des stades, des communautés et les villes permettent à tout un chacun de rester connecté en permanence. Par ailleurs, Verizon introduira un programme permettant aux supporters internationaux d’accéder au réseau Verizon dès leur arrivée aux États-Unis et au Canada, afin de garantir une connexion fiable à tous les visiteurs.

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027 sera la dixième édition de la compétition reine du football féminin. Trente-deux nations se sont donné rendez-vous au Brésil, qui deviendra le premier hôte sud-américain de cette épreuve. Les États-Unis ont accueilli la compétition à deux reprises et l’ont remportée quatre fois.