Tous les regards rivés sur New York New Jersey pour la finale, un match d’ouverture historique à Mexico

Le calendrier des matches a été dévoilé dimanche 4 février et peut être consulté sur FIFA.com et FIFA+. Il est également disponible en cliquant ici. Pour Gianni Infantino, Président de la FIFA : "La Coupe du Monde la plus inclusive et la plus marquante n’est plus un rêve, mais une réalité. Cette réalité va prendre la forme de 104 matches disputés dans 16 stades exceptionnels au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Les joueurs et les supporters ont toujours été au cœur de nos préoccupations dans le cadre de la préparation de cette édition cruciale, du match d'ouverture dans l’extraordinaire stade Azteca à la finale, qui aura lieu à New York New Jersey". "Je tiens à remercier les trois pays et les 16 villes hôtes pour leur détermination à organiser une Coupe du Monde qui ne se contentera pas de battre des records, mais qui laissera derrière elle un héritage indélébile."