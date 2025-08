La FIFA dévoile les villes hôtes de la Coupe du Monde 2026

16 villes ont été retenues en vue d’accueillir des rencontres de la compétition

L’annonce a été effectuée dans le cadre d’une cérémonie télévisée retransmise en direct depuis New York

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sera la première édition à réunir 48 équipes dans trois pays hôtes

Une étape majeure des préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ a été franchie ce 16 juin 2022 avec l’annonce des 16 villes hôtes qui accueilleront des rencontres de cette toute première édition à 48 équipes. La liste des villes hôtes a été dévoilée depuis New York, dans le cadre d’une cérémonie télévisée coproduite par la FIFA, la FOX et Telemundo et retransmise en direct dans les pays organisateurs (Canada, Mexique et États-Unis) mais également dans le reste du monde via FIFA+.

Les villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ sont, par ordre alphabétique :

Atlanta

Boston

Dallas

Guadalajara

Houston

Kansas City

Los Angeles/SoFi

Mexico

Miami

Monterrey

New York/New Jersey

Philadelphie

San Francisco Bay Area

Seattle

Toronto

Vancouver

L’annonce s’inscrit dans la droite ligne de la procédure de candidature la plus exhaustive et transparente de l’histoire du football, la décision de la FIFA ayant été prise dans l’intérêt du football et sur la base des besoins de toutes les parties prenantes impliquées dans la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

"Nous félicitons les 16 villes hôtes pour leur formidable engagement et leur passion. Cette journée est historique pour les habitants de ces villes et de leurs États, mais aussi pour la FIFA, le Canada, le Mexique et les États-Unis qui offriront le plus grand spectacle sur terre. Nous avons hâte d’organiser avec elles une Coupe du Monde unique qui marquera un tournant dans notre objectif de rendre le football véritablement mondial", a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA. "Nous sommes très heureux d’avoir mis en place un processus de sélection aussi compétitif. Nous tenons à remercier les 16 villes retenues, mais également les six autres, avec lesquelles nous comptons continuer de collaborer dans l’optique de créer de nouvelles opportunités d’accueillir les supporters et les équipes participantes. Cette Coupe du Monde organisée par trois pays rejaillira de façon positive sur toute la région et sur la communauté du football au sens large", a ajouté Victor Montagliani, Vice-Président de la FIFA et Président de la CONCACAF.