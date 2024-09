Le petit rendez-vous entre amis de Vertonghen

Les joueurs de Tottenham en savent quelque chose, eux qui répètent à l'envi leur chance d'avoir leur ami et coéquipier modèle à leurs côtés depuis six ans. Ce jeudi 28 juin, le ressenti d'Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier, Danny Rose et Kevin Trippier pourrait changer lors de la finale pour la première place du Groupe G entre l'Angleterre et la Belgique à Kaliningrad. Averti face au Panama après avoir reçu un carton jaune, les English Spurs espèrent que Roberto Martinez se passera de son défenseur central pour lui éviter une possible suspension en huitième de finale.

Le duel Kane-Lukaku en tête "Le résultat aura moins de conséquences. C'est une bonne chose et un luxe d'être déjà qualifiés. On pourra se laisser aller aux petites blagues plus facilement mais on doit faire attention à ce qu'on dit parce que celui qui perd... ", s'amuse-t-il avec son petit sourire en coin que ses proches connaissent par cœur. Onze des 23 Diables Rouges évoluent en Premier League et auront aussi droit à des retrouvailles, à commencer par les deux autres Belgians Spurs, Moussa Dembélé et Toby Alderweireld