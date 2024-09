Nainggolan retrouve les Diables Rouges

Comme à son habitude, Roberto Martinez a misé sur un groupe élargi de 28 joueurs, en rappelant Radja Nainggolan et en ouvrant la porte à Adnan Januzaj et Laurent Depoitre, les 37 et 38ème joueurs appelés depuis son entrée en fonction. La sélection ne compte que deux joueurs évoluant dans le championnat de Belgique, Leander Dendoncker et Matz Sels.

Martinez s'est également confié sur ses attentes entourant ces deux premières sorties amicales depuis la qualification, face à des adversaires qui ont également pris rendez-vous avec la Russie l'an prochain. "On va tenter des choses durant ces matches, on doit être flexibles mais au-delà du système, c'est l'animation et la façon dont on joue qui importent. On a des blessés en défense et ce pourrait être une opportunité pour Kabasele et Boyata de se montrer, d'autant plus qu'ils sont bons en club."