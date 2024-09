Mauvaises nouvelles au mauvais moment

Course contre la montre pour les derniers blessés en date

Forfait déjà assuré pour le Nigérian Simon Moses et l'Argentin Sergio Romero

Salah, Carvajal et Bendtner très incertains pour Russie 2018

La situation était déjà inquiétante il y a deux mois, lorsque FIFA.co m vous présentait les joueurs qui s’étaient blessés et avaient vu leur participation à la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ compromise. Mais elle devient dramatique lorsque les coups durs surviennent à 20 jours à peine du coup d’envoi de la compétition.

Si Neymar, Manuel Neuer, Harry Kane ou Benjamin Mendy semblent avoir remporté leur course contre la montr leur course contre la montr , d’autres joueurs ont eu moins de chance, en se blessant dans les derniers jours.

FIFA.com fait le point sur les dernières blessures et leurs conséquences.

Sergio Romero (Argentine) Titulaire dans les cages de l’Argentine lors des deux dernières Coupes du Monde en Afrique du Sud et au Brésil, Sergio Romero ne réalisera pas la passe de trois. Le portier de l’ Albiceleste souffre d’une grave blessure au genou droit qui a d’ores et déjà contrait la fédération à annoncer son forfait pour le tournoi russe.

Le gardien de 31 ans, qui avait remporté la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2007, et le Tournoi Olympique de Football Masculin 2008, vit décidément une saison cauchemardesque, puisqu’il n’aura disputé que neuf petits matches cette saison avec Manchester United, barré au poste de titulaire par David de Gea. Pour remplacer l’ancien gardien de l’AS Monaco et de la Sampdoria, le sélectionneur Jorge Sampaoli a convoqué Nahuel Guzman, du club mexicain de Tigre, qui occupera normalement le poste de troisième gardien derrière Willy Caballero (Chelsea) et Franco Armani (River Plate).