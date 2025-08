Le premier FIFA Fan Festival™ de la Coupe du Monde Féminine fera référence

Pendant un mois, les FIFA Fan Festivals™ organisés dans les neuf villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ ont accueilli les familles pour des moments de détente et de partage. Des dizaines de milliers de personnes en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande ont ainsi assisté à la victoire de l’Espagne en finale.

Dès le 20 juillet, les FIFA Fan Festivals sont devenus un point de ralliement festif pour des milliers de personnes désireuses de profiter de l’expérience exceptionnelle d’une Coupe du Monde Féminine à l’extérieur des stades. « Si vous aimez le football et que vous n’avez pas la possibilité d’assister à un match, il n’y a pas de meilleur endroit où aller », a estimé la Suédoise Stina Norlander, qui vit à Sydney et s’est rendue plusieurs fois au FIFA Fan Festival. À l’heure du décompte, 777 000 personnes avaient participé aux FIFA Fan Festivals, le pic d’affluence ayant été enregistré le 12 août : ce jour-là, 68 000 personnes ont assisté à la victoire des Matildas sur la France.

« L’ambiance était complètement folle ! Il y avait beaucoup de bruit et d’excitation. Des gens sautaient partout et se congratulaient. Ça n’avait rien à voir avec ce qu’on peut vivre en regardant le match chez soi, à la télévision », a renchéri Daniel Bolenhargen, un habitué du FIFA Fan Festival d’Adélaïde / Tarndanya. Les 64 affiches d’Australie & Nouvelle-Zélande 2023 ont été retransmises sur des écrans géants. Parallèlement, les visiteurs de tous âges ont pu profiter de concerts, de DJ et de nombreuses activités familiales autour du thème du football. Tanya, une résidente d’Auckland / Tāmaki Makaurau, a assisté au match d’ouverture à l’Eden Park. Elle a rapidement été conquise par l’atmosphère festive. « Après cette première expérience réussie, j’ai décidé de suivre tous les matches ici. »

Robert, qui vit à Perth, s’est lui aussi laissé gagner par la bonne humeur contagieuse du FIFA Fan Festival™. « J’adore regarder les retransmissions sur écran géant. Quand tout le monde est dans le match, l’ambiance devient vraiment fantastique. » Plusieurs grands noms de la scène musicale australienne et néo-zélandaise s’y sont produits, notamment Ladyhawke, Jessica Mauboy, Kimbra et San Cisco, mais aussi de nombreux artistes locaux prometteurs. La semaine dernière, les visiteurs venus assister à la demi-finale entre l’Espagne et la Suède au FIFA Fan Festival de Sydney ont été accueillis par l’artiste-interprète Tones and I. Cette dernière a notamment interprété la musique officielle d’entrée des équipes, « Bring it On », que le public a pu apprécier tout au long de la compétition.

Les FIFA Fan Festivals (anciennement FIFA Fan Fests) sont une composante systématique de la Coupe du Monde de la FIFA depuis 2006. Mais cette édition 2023 en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande marque la première fois que cette expérience unique est proposée dans toutes les villes hôtes d’une Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Leur succès a largement dépassé toutes les attentes. En effet, plusieurs sites ont atteint leur limite de spectateurs en différentes occasions. Même lorsqu’il n’y avait pas de matches au programme, le public était nombreux pour profiter des activités, visiter la boutique de la FIFA ou consommer la nourriture préparée par des chefs locaux primés. « L’organisation était vraiment irréprochable. J’ai été très impressionnée par la conception du lieu, les partenariats, les magasins, les vastes espaces pour suivre les matches... et la nourriture ! C’était vraiment génial », a souligné Harri Millard, une supportrice anglaise de Sydney.

Les FIFA Fan Festivals ont en outre tenu leurs promesses en matière de sécurité, comme en témoigne la présence de nombreuses familles. De fait, les organisateurs avaient mis en place des règles strictes pour l’accès aux sites, qui étaient en outre entièrement non-fumeurs. « Ce que j’ai préféré dans le FIFA Fan Festival, c’est le mini-terrain et toutes les activités pour les enfants. Je crois que tous les parents ont apprécié, car les enfants ont pu s’occuper en attendant les matches », a noté Bolenhargen d’Adélaïde / Tarndanya. Angus Woodhead, d’Auckland / Tāmaki Makaurau, est du même avis : « C’était formidable ; il ne manquait rien. J’y ai croisé des personnes de tous âges. Il y avait des enfants et des grand-mères de toutes les nationalités ».

En marge des FIFA Fan Festivals, les amateurs de football basés à Sydney et Auckland ont pu profiter d’expositions spéciales proposées par le FIFA Museum.L’exposition « Calling the Shots: Faces of Women’s Football », présentée par Hyundai à Sydney / Gadigal, a accueilli plus de 50 000 visiteurs, des familles et des personnes de tous horizons. Le fameux arc-en-ciel de maillots du musée dans la zone d’exposition éphémère à Auckland a, lui aussi, offert aux visiteurs du FIFA Fan Festival une occasion supplémentaire de s’émerveiller.

Le FIFA Fan Festival™ pour la première fois à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ 00:30

Les villes hôtes ont donné au monde une véritable leçon de logistique en servant des centaines de milliers de plats et de boissons sans négliger l’environnement. Pour ce faire, elles ont eu recours à des emballages recyclables, au tri des déchets et à un réseau de transports publics de premier ordre. Tazuni™, la mascotte de la Coupe du Monde Féminine, s’est produite dans chacune des neuf villes hôtes. Des milliers de supporters ont posé en compagnie du pingouin le plus célèbre au monde pour immortaliser leur visite en Océanie. Ils ont également fait un détour par la boutique de la FIFA afin d’acquérir des milliers de maillots, d’écharpes, de bonnets et d’autres souvenirs. Le succès a été tel que de nombreux magasins sont tombés en rupture de stock bien avant la finale. « J’ai réussi à obtenir ce que je voulais car j’ai tenté ma chance après le réassortiment », a expliqué Millard, visiblement ravie d’être revenue au FIFA Fan Festival à l’occasion du match pour la troisième place.« Si vous n’avez pas de billets, il n’y a pas de meilleur endroit où suivre le match », a-t-elle lancé en guise de conclusion.