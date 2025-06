Hyundai et Kia renouvellent leurs partenariats avec la FIFA jusqu’en 2030, Boston Dynamics et Supernal présenteront leurs solutions pour la mobilité de demain

Hyundai et Kia, filiales du Groupe Hyundai Motor, ont conjointement annoncé aujourd’hui la reconduite jusqu’en 2030 de leurs partenariats de longue date avec la FIFA. Cet accord intègre deux autres filiales du groupe, Boston Dynamics et Supernal. Les partenariats portent sur un large éventail de compétitions prestigieuses, comprenant notamment la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ et la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Aux côtés de la FIFA depuis plus de deux décennies, Hyundai et Kia mettent aujourd’hui l’accent sur la croissance et le développement du football féminin. Pour célébrer la signature du nouvel accord, la FIFA et le Groupe Hyundai Motor ont organisé aujourd’hui une cérémonie au siège de l’instance de tutelle du football mondial à Zurich. Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Karl Kim, Président du Groupe Hyundai Motor, ont scellé cet accord par une poignée de main symbole de leur engagement commun à rendre le football véritablement mondial. "Nous sommes ravis de poursuivre ces partenariats de longue date avec Hyundai et Kia. Ces deux marques ont clairement démontré au fil des années leur détermination à soutenir la FIFA. Nous apprécions à sa juste valeur leur concours, qui vise à améliorer l’expérience globale lors de nos compétitions", a indiqué Gianni Infantino, Président de la FIFA. "Ce nouveau départ est marqué par l’intégration de Boston Dynamics et Supernal, qui offre des perspectives très enthousiasmantes. Ensemble, nous allons poursuivre notre mission consistant à unir le monde à travers le football." "Au nom du Groupe Hyundai Motor, je suis très honoré du renouvellement de nos partenariats avec la FIFA, qui confirme notre engagement de longue date en faveur du football", a déclaré le Président du Groupe Hyundai Motor. "La reconduite de cette collaboration nous offre l’occasion de mettre en avant les atouts de nos solutions de mobilité et de nos marques partenaires à l’échelle mondiale. Aux côtés de la FIFA, nous aspirons à rassembler les supporters grâce au pouvoir du football."