Collaboration inédite entre la FIFA et TikTok pour la publication de contenu spécifique à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Les supporters et supportrices pourront vivre la compétition sur TikTok grâce à du contenu proposé par la FIFA, les diffuseurs officiels, les équipes participantes et les joueuses.

Le partenariat entre les deux organisations doit beaucoup à la popularité de la FIFA sur TikTok, où les mots-dièse #FIFAWorldCup, #FIFAWomensWorldCup et #FIFAWWC cumulent plus de 38,2 milliards de vues.

Cette collaboration entre la FIFA et TikTok est inédite à plus d’un titre, puisqu’il s’agit aussi de la première fois que l’instance s’associe à une plateforme de divertissement pour produire du contenu sur mesure dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Les amateurs de football ont une raison de plus d’aller sur TikTok. En effet, la FIFA s’est associée à cette plateforme de divertissement très appréciée pour offrir du contenu spécifique dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, dont le coup d’envoi sera donné le 20 juillet prochain.

Les deux organisations permettront aux amateurs de football de suivre la compétition dans ses moindres détails grâce à des vidéos proposant des aperçus des coulisses, les arrivées des équipes, des informations d’avant-match, les différents endroits où regarder les rencontres, le résumé de chaque match, les réactions des joueuses et des sélectionneurs et bien plus encore. Sur TikTok, les supporters auront accès à la page de la Coupe du Monde Féminine, sur laquelle ils trouveront un contenu de premier choix mis à disposition par la FIFA, les diffuseurs officiels, les équipes nationales et les joueuses, mais aussi un lien vers le calendrier des matches et les résultats publiés sur FIFA.com.

La FIFA et TikTok entendent en outre réunir en Australie et Aotearoa Nouvelle-Zélande des créateurs de contenu du monde entier en vue de la compétition. La grande communauté des tiktokers passionnés de sport pourra ainsi avoir un aperçu des coulisses de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ à travers les yeux de leurs créateurs favoris.

Si les mots-dièse #FIFAWorldCup, #FIFAWomensWorldCup et #FIFAWWC cumulent plus de 38,2 milliards de vues à ce jour, la collaboration entre les deux organisations doit contribuer à attirer encore davantage de followers sur le compte @FIFAWomensWorldCup, qui en a déjà 1,1 million.

"Nous sommes ravis que TikTok ait choisi la FIFA pour mettre à disposition du contenu vidéo spécialisé, original et divertissant lors de cette Coupe du Monde Féminine de la FIFA qui s’annonce historique. Nos équipes s’appuieront sur tous les outils à leur disposition pour promouvoir le football féminin et parler à un public jeune et divers toujours plus friand de football. Cet accord inédit démontre à quel point la FIFA est appréciée des jeunes générations et combien nous devons continuer de proposer de nouvelles interactions avec les supporters", a indiqué Fatma Samoura.