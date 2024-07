Ibrahim Ba, membre du Groupe d’études techniques, salue la croissance du football féminin

Le Groupe d'étude technique de la FIFA observe chaque match à Paris 2024

Une nouvelle fois, c'est un groupe mixte qui analyse les tournois masculin et féminin aux Jeux Olympiques

Une expérience formidable pour le nouveau membre du TSG et ancien international français Ibrahim Ba

Ibrahim Ba, membre du Groupe d'étude technique de la FIFA (TSG), a salué le développement du football féminin alors que la phase de groupe se dirige vers son dénouement au Tournois Olympiques de Football de Paris 2024.

Après la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™, où Gemma Grainger a supervisé l'analyse du jeu masculin, une nouvelle étape a été franchie lors de Paris 2024 avec des femmes membres du TSG observant les matches du tableau masculin.

L’ancien international français et champion du Milan AC, Ba, a connu une brillante carrière de joueur, remportant la Serie A et la Ligue des champions de l’UEFA avec les Rossoneri, ainsi qu’un doublé championnat-coupe de Suède avec le Djurgårdens IF en 2005.

Travaillant désormais sur l'analyse du jeu en tant que membre du Groupe d’étude technique de la FIFA, le Français de 51 ans a été impressionné par le niveau de jeu du tournoi féminin de Paris 2024.

"Les joueuses sont en meilleure forme physique, plus fortes et plus rapides et nous voyons d'importantes évolution du jeu avec des longs ballons. Les transitions sont plus rapides, les joueuses sont plus agressives et créatives en 1 contre 1 et les équipes offrent plus de diversité tactique."

Ba et les autres experts techniques sont soutenus par une équipe d’analystes de l’équipe Football Performance Insights de la FIFA qui enregistrent et font remonter des informations tactiques, techniques et physiques.

"L'analyse se fait généralement à travers les yeux, mais grâce aux données, il est possible aussi d’analyser le jeu et de revenir sur certaines actions, que ce soit sur le plan tactiques, au niveau des fautes, du pressing...", poursuit Ba, qui a travaillé pendant de nombreuses années comme recruteur de talents pour l’AC Milan.

"Je pense que le niveau d'analyse du sport avec la technologie a beaucoup évolué et qu’il faut à la fois se servir de ses yeux pour analyser tout en s'appuyant sur des gens travaillant avec des ordinateurs pour vous donner plus d’options. Cela ne peut être que bénéfique."

Paris 2024 s’avère être une expérience particulière pour le natif du Sénégal, qui a représenté l'équipe de France à huit reprises et a vécu dans la capitale française. Après avoir débuté au Havre, il a également joué à Bordeaux et à Marseille. Il pense que la France peut aller loin devant son public.

"Nous savons que les deux équipes françaises ont des joueurs de qualité, et elles jouent à domicile, donc le public sera avec elles. Je pense que tout le monde s’attend à ce qu’elles atteignent la finale", souligne-t-il.

Les experts techniques de la FIFA sont présents dans toutes les compétitions FIFA. Le TSG met en évidence et analyse les tendances techniques et leurs analyses aident les entraîneurs et les joueurs.

Tout au long du tournoi, les données de l’équipe Football Performance Insights seront explorées en détail et seront disponibles sur le Training Center de la FIFA. Après Paris 2024, les analyses seront étudiées plus en profondeur, puis comparées aux Tournois Olympiques masculins et féminins précédents, afin d’identifier et mettre en évidence les tendances actuelles.

Experts Techniques de Paris 2024