Les équipes mixtes d’officiels prêtes pour les dernières journées des phases de groupes des Tournois Olympiques de football

Des équipes mixtes d'officiels de match seront à nouveau en action à l'occasion des Tournois Olympiques de Football, après avoir été mises en place pour les deux premiers matches de groupe

Des arbitres des six confédérations seront représentés lors des Tournois Olympiques de Football et lors de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™

Les officiels de match ont été confirmés pour les rencontres des dernières journées des phases de groupes des Tournois Olympiques de Football, Paris 2024.

Une fois de plus, un arbitrage mixte est prévu pour les huit matches qui seront disputés dans les quatre groupes du tournoi masculin (le mardi 30 juillet) et les six matches qui seront disputés dans les trois groupes du tournoi féminin (le mercredi 31 juillet).

Les premiers coups d'envoi seront donnés au Parc des Princes et au Stade de Bordeaux (15h00 CET), la République dominicaine affrontant l'Ouzbékistan tandis que l'Espagne a rendez-vous avec l'Égypte. Mahmood Ismail sera au sifflet à Paris, assisté d'Elvis Noupue et Liban Ahmed. Yujeong Kim sera le quatrième arbitre.

Le trio canadien composé de Drew Fischer, Michael Barwegen et Lyes Arfa officiera à Bordeaux, épaulé par la Serbe Jelena Cvetkovic, quatrième arbitre.

Les matches suivants opposeront l'Ukraine à l'Argentine au Stade de Lyon (17h00 CET), et le Maroc à l'Irak (17h00 CET). Dahane Beida officiera à Lyon aux côtés de ses assistants Jerson Santos et Stephen Yiembe. L'Ougandais Shamirah Nabadda sera une nouvelle fois le quatrième arbitre. Maroc-Irak sera arbitré par un trio brésilien constitué de Ramon Abatti, Rafael Alves et Guilherme Camilo. La Kazakhe Veronika Bernatskaia a été désignée quatrième arbitre pour cette rencontre.

Tess Olofsson sera l'arbitre centrale pour le match Etats-Unis-Guinée au Stade Geoffroy-Guichard (19h00 CET). La Suédoise sera assistée de sa compatriote Almira Spahic et de l'Italienne Francesca Di Monte, tandis que Frida Klarlund assurera la fonction de quatrième arbitre. Dans le même temps, la Nouvelle-Zélande affrontera la France, pays hôte, à Marseille. La Mexicaine Katia Garcia sera en charge de cette rencontre, Sandra Ramirez et Karen Medina Diaz complétant le trio. Anahi Fernandez sera la quatrième arbitre.

Les deux derniers matches de la journée se dérouleront au Parc des Princes, à Paris, et au Stade de la Beaujoire, à Nantes (21h00 CET). Le Paraguay y affrontera le Mali et Israël s'y mesurera au Japon. Les officiels ouzbeks Ilgiz Tantashev, Andrey Tsapenko et Timur Gaynullin dirigeront la première rencontre. Le Suédois Glenn Nyberg sera le quatrième officiel.

Les Honduriens Said Martinez, Walter Lopez et Christian Ramirez officieront pour le match Israël-Japon. La Jamaïcaine Odette Hamilton complètera le quatuor.

Dans le Tournoi Olympique de Football Féminin, des équipes mixtes d'arbitres continueront également à collaborer. Le Brésil affrontera l'Espagne au Stade de Bordeaux (17h00 CET) sous la houlette d'un trio norvégien composé d'Espen Eskas, Jan Erik Engan et Isaak Bashevkin. Jelena Cvetkovic sera quatrième arbitre. Le coup d'envoi de la rencontre entre le Japon et le Nigeria sera donné à 17h00 à Nantes. Emikar Calderas sera au sifflet, assistée de Migdalia Rodriguez et Mary Blanco. La quatrième arbitre sera Odette Hamilton.

Le stade Geoffroy-Guichard accueillera le match Zambie-Allemagne (19h00 CET). Une équipe d'officiels japonais emmenée par Yoshimi Yamashita sera chargée de l'arbitrage. Makoto Bozono, Naomi Teshirogi et l'arbitre danoise Frida Klarlund la seconderont.

L'Australie défiera les Etats-Unis au Stade Vélodrome de Marseille (19h00 CET), match que dirigera le trio français François Letexier - Cyril Mugnier - Mehdi Rahmouni. L'Uruguayenne Anahi Fernandez les assistera. La Nouvelle-Zélande et la France, pays hôte, s'opposeront à Lyon, à partir de 21h00 (CET). L'arbitre brésilienne Edina Alves, qui est récemment entrée dans l'histoire en devenant la première femme à arbitrer un match de la Copa América, mènera une équipe composée de Neuza Black et Fabrini Costa dans le rôle d'arbitres assistantes, et Shamirah Nabadda comme quatrième arbitre.

Le dernier match de la journée (21h00 CET) verra la Colombie à la lutte avec le Canada au Stade de Nice. Les Anglaises Rebecca Welch et Emily Carney seront accompagnées des Néerlandaises Franca Overtoom et Veronika Bernatskaia.

La Commission des arbitres de la FIFA a nommé 89 officiels de match (21 arbitres, 42 arbitres assistants, 20 officiels VAR et six arbitres de soutien) issus de 45 pays pour arbitrer les matches des Tournois Olympiques de Football Paris 2024.

Si les Tournois Olympiques de Football Paris 2024 sont les compétitions de football phares de cette année, ils représentent pour les officiels de match sélectionnés une étape importante sur la route qui mène à la Coupe du Monde de la FIFA 26™ et à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™.