Les arbitres confirmés pour les demi-finales des tournois olympiques

Les officiels des six confédérations arbitreront les tournois olympiques de football et la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™

Le premier match aura lieu entre le Maroc et l'Espagne

Les officiels de match pour les demi-finales masculines et féminines sont nommés

Les arbitres ont été confirmés pour les demi-finales des Tournois Olympiques de football masculin et féminin.

Côté hommes, le Stade de Marseille accueille lundi la première demi-finale de la journée entre le Maroc et l'Espagne.

Le coup d'envoi du match sera donné à 18h (CET) par l'Ouzbek Ilgiz Tantashev, assisté de ses compatriotes Andrey Tsapenko et Timur Gaynullin. Le Suédois Glenn Nyberg sera le quatrième arbitre.

La rencontre suivante opposera la France et l'Égypte au Stade de Lyon (21h CET) avec Saíd Martinez au sifflet, épaulé par ses compatriotes honduriens Walter López et Christian Ramírez et le Canadien Drew Fischer en quatrième arbitre.