L'arbitrage mixte maintenu pour le deuxième tour des matches de groupe des Tournois Olympiques de Football

Des équipes mixtes d'arbitres seront à nouveau en charge des tournois olympiques de football, comme elles l'avaient été lors des matches d'ouverture

Des arbitres des six confédérations officieront lors des Tournois Olympiques de Football et de la Coupe du monde de futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™

Les arbitres ont été confirmés pour le deuxième tour des matches de poules des Tournois Olympiques de Football de Paris 2024.

Tout comme lors des journées d'ouverture respectives des Tournois Olympiques de Football masculin et féminin, des équipes mixtes d'arbitres seront en charge des huit matches disputés dans les quatre groupes du tournoi masculin (samedi 27 juillet) et des six matches des trois groupes du tournoi féminin (dimanche 28 juillet), tandis que Jelena Cvetković sera quatrième arbitre dans deux de ces rencontres.

Cette dernière fera partie de l'équipe d'arbitrage pour le match masculin entre la République dominicaine et l'Espagne, qui débutera à 15h00 (CET) au Stade de Bordeaux, et assumera également les fonctions de quatrième arbitre lors du match masculin à 21h00 entre le Japon et le Mali au même endroit.

Le match Argentine-Irak se déroulera au Stade de Lyon à 15h00. L'arbitre norvégien Espen Eskås sera aux commandes, assisté de ses compatriotes Jan Erik Engan et Isaak Bashevkin. L'arbitre ougandaise Shamirah Nabadda sera la quatrième arbitre.

La France, pays hôte, affrontera la Guinée au Stade de Nice à 21h00, sous la direction d'une équipe d'ouzbeks composée d'Ilgiz Tantashev comme arbitre principal et d'Andrey Tsapenko et Timur Gaynullin comme assistants. L'arbitre kirghize Veronika Bernatskaia sera la quatrième arbitre.

Anahí Fernández assumera les fonctions de quatrième arbitre au Stade de Marseille lors du match entre la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, sous la supervision de trois arbitres suédois : Glenn Nyberg, assisté de Mahbod Beigi et Andreas Söderkvist.

L'Ouzbékistan et l'Egypte se rencontreront au Stade de la Beaujoire à 17h00. Campbell-Kirk Kawana-Waugh dirigera la rencontre, assisté d'Isaac Trevis et de Bernard Mutukera. La Jamaïcaine Odette Hamilton sera la quatrième arbitre.

Israël affrontera le Paraguay au Parc des Princes à 19h00, avec le trio canadien Drew Fischer, Micheal Barwegen et Lyes Arfa aux manettes et Ramon Abatti comme quatrième arbitre.

L'Ukraine et le Maroc s'affronteront au Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne à 17h00, avec Saíd Martínez au sifflet. Walter López et Christian Ramírez seront ses assistants, tandis que les fonctions de quatrième arbitre seront assurées par l'arbitre danoise Frida Klarlund.

Les matches du tournoi olympique de football féminin de dimanche suivront.

La première affiche opposera le Brésil et le Japon au Parc des Princes et la Nouvelle-Zélande et la Colombie au Stade de Lyon, tous deux à 16h00. Kim Yu-jeong arbitrera la rencontre au Parc des Princes, assistée de Park Mi-suk et Joanna Charaktis, tandis que Shamirah Nabadda agira en tant que quatrième arbitre. Pendant ce temps, l'arbitre anglaise Rebecca Welch sera en charge du match Nouvelle-Zélande contre Colombie, avec l'aide d'Emily Carney et de Franca Overtoom. Tess Olofsson assumera les fonctions de quatrième arbitre.

Au Stade de Nice à 19h00, l'Australie affrontera la Zambie, avec Emikar Calderas en charge des fonctions d'arbitre. Migdalía Rodríguez et Mary Blanco assisteront, avec Veronika Bernatskaia en tant que quatrième arbitre.

L'Espagne et le Nigeria s'affronteront au Stade de la Beaujoire à 19h00, avec une équipe d'arbitres composée de Tori Penso, Brooke Mayo et Kathryn Nesbitt. Odette Hamilton sera la quatrième arbitre.

La France, pays hôte, affrontera le Canada au Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne à 21h00. Bouchra Karboubi sera l'arbitre de la rencontre, assistée de Fatiha Jermoumi et Diana Chikotesha. Frida Klarlund sera la quatrième arbitre.

Les États-Unis et l'Allemagne s'affronteront au Stade de Marseille à 21h00. Yael Falcón sera aux commandes, avec Maximiliano del Yesso et Facundo Rodríguez comme assistants. Anahí Fernández sera la quatrième arbitre.

La Commission des arbitres de la FIFA a désigné 89 officiels de match (21 arbitres, 42 arbitres assistants, 20 officiels vidéo et six arbitres de soutien) de 45 pays pour arbitrer les matchs des Tournois Olympiques de Football de Paris 2024.

Si les Tournois Olympiques de Football de Paris 2024 sont les compétitions phares de l’année, pour les officiels de match sélectionnés, ils représentent la prochaine étape importante sur la route de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™.