François Letexier en forme olympique

François Letexier est considéré comme l’un des meilleurs arbitres français

Il officiera lors des Tournois Olympiques de Football de Paris 2024

Une étape de plus dans une carrière déjà bien remplie malgré son jeune âge

Quand on sait qu’un arbitre court en moyenne 11,5 kilomètres par match, une bonne condition physique lui est indispensable. Après une saison de Ligue 1 dans les jambes, François Letexier enchaîne cet été avec deux compétitions internationales majeures, autant dire que 2024 n’est pas de tout repos pour le Breton. Cela tombe bien, l’intéressé est en forme, galvanisé par les distinctions et les marques de reconnaissance.

En effet, sa constance au plus haut niveau lui a valu d’être désigné meilleur arbitre de Ligue 1 pour la deuxième année consécutive lors des récents Trophées UNFP. Considéré comme l’un des meilleurs arbitres d’Europe, François Letexier a également vu son nom incorporer la liste des officiels appelés à être au sifflet durant l’UEFA EURO 2024. Il a même été désigné pour en arbitrer la finale.

Cerise sur le gâteau : l’intéressé prendra part aux Tournois Olympiques de Football de Paris 2024, chez lui, en France.

"J’ai ressenti de la fierté quand j’ai appris que j’étais sur la liste des arbitres appelés à officier à Paris 2024 cet été, et une réelle envie de vivre de l’intérieur cet évènement qui m’a toujours fait rêver et qui de surcroît se déroule dans mon pays", explique-t-il au micro d’Inside FIFA. "Je perçois les JO comme un évènement planétaire où les clivages, les différences, s’oublient au profit du sport, de ses valeurs universelles et pacifiques. Un évènement où le dépassement de soi créé des moments uniques qui construisent nos rêves d’enfant".

Qu’on le veuille ou non, dans ce genre de compétition, les exploits des athlètes imprègnent davantage les mémoires collectives que les prises de décision décisives des arbitres. Et François Letexier ne concourra pas à une médaille d’or, graal de tout compétiteur. Cela ne saurait frustrer le Français qui considère pour autant l’arbitrage comme un sport à part entière "où la compétition existe ; une compétition saine, contre soi-même avant tout", précise-t-il.

"En l’espèce, une médaille d’or olympique reviendrait pour moi à arbitrer la finale puisqu’’il s’agit du dernier match de la compétition", poursuit-il. "Il est naturel de se fixer des buts au moment d’aborder une aventure comme les Jeux Olympiques. Et ces objectifs s’écrivent match après match."

Etape par étape, c’est aussi comme ça que ce juriste de formation a construit sa carrière dans l’arbitrage. C’est à 14 ans qu’il a goûté aux joies de la discipline, et qu’il a eu une véritable révélation : "L’arbitrage est une école de la vie extraordinaire et j’invite tous les jeunes amoureux de football à essayer, ne serait-ce que pour ne pas avoir de regret", résume-t-il.

"Lorsque j’ai débuté l’arbitrage, le haut niveau me semblait tellement lointain, voire inatteignable, que je n’en faisais même pas un rêve", explique-t-il. "Je me le suis fixé comme objectif lorsque des personnes clés, toujours présentes à mes côtés, m’ont fait comprendre que je pouvais ambitionner et rêver. Et j’espère ne jamais cesser de rêver !"

Devenu en 2016 le plus jeune arbitre à évoluer en Ligue 1, François Letexier a gravi les échelons sans se fixer de limites. Après s’être imposé en France, puis sur le continent européen, il a goûté aux joies des joutes mondialistes à l’occasion de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Argentine 2023. Fort de son expérience, le voilà donc, à 35 ans, aux Jeux Olympiques. Le parcours est beau, mais la route a parfois été sinueuse.

"Tout n’est pas facile. Il y a des moments durs. Ce sont ceux que l’on assimile à des défaites ; parce que les décisions techniques individuelles n’ont pas été les bonnes, parce que nous avons impacté négativement le sort d’une rencontre, parce que nous n’avons pas été à la hauteur de ce que nous voulions nous prouver à nous-mêmes", explique-t-il.

