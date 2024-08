Désignation des arbitres pour les quarts de finale du Tournoi Olympique de Football

Le premier match opposera le Maroc aux Etats-Unis à 15 heures (CET) au Parc des Princes. L'Argentin Yael Falcon sera au sifflet, assisté de ses compatriotes Maximiliano Del Yesso et Facundo Rodriguez. Le Néo-Zélandais Campbell-Kirk Kawana-Waugh sera le quatrième arbitre. Le Stade de Lyon sera le théâtre du match Japon-Espagne. Le coup d'envoi sera donné à 17h00 (CET). La partie sera dirigée par un trio arbitral emmené par Dahane Beida , complété par Jerson Santos et Stephen Yiembe, et épaulé par Mahmood Ismail. L'Egypte affronte le Paraguay au Stade de Marseille à 19h00 (CET). Glenn Nyberg et son duo d'acolytes Mahbod Beigi-Andreas Soderkuist seront assistés, pour ce match, du Canadien Drew Fischer, quatrième officiel. Le dernier quart de finale se déroulera à Stade de Bordeaux à 21h00 (CET). La France et l'Argentine s'y affronteront pour une place dans le dernier carré. Ilgiz Tantashev sera aux manettes, assisté d'Andrey Tsapenko et de Timur Gaynullin. Said Martinez sera le quatrième arbitre.