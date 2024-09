Désignation des arbitres pour les demi-finales de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2024™

Ivana Martinčić sera aux manettes du premier match, entre les États-Unis, triples champions du monde, et la RDP Corée, double vainqueur de l'épreuve. La Croate de 39 ans a de l'expérience puisqu'elle a officié lors de l'UEFA Euro Féminin2022. En septembre 2021, elle est devenue la première femme à arbitrer un match de première division croate (HNK Gorica - NK Hrvatski Dragovoljac).

Deux mois plus tard, elle a de nouveau écrit l'histoire en devenant la première Croate à arbitrer un match international de football senior masculin, à savoir le match de qualification pour la Coupe du monde de la FIFA™ entre l'Allemagne et le Liechtenstein.

Martinčić sera assisteé de sa compatriote Maja Petravić et de Staša Špur (Slovénie). Vincentia Amedome (Togo) a été désignée quatrième arbitre.

Le deuxième match, entre le Japon, champion 2018, et les Pays-Bas - seul demi-finaliste à ne pas avoir remporté le tournoi - sera dirigé par la Mexicaine Karen Hernández, assistée de ses compatriotes Jéssica Morales et Elva Gutiérrez, et de l'Australienne Casey Reibelt en tant que quatrième arbitre.