Désignation des arbitres pour la deuxième journée de République Dominicaine 2024™

Les essais du système Support Vidéo Football (VS) se poursuivent

Le Kenya et la Pologne font leurs premiers pas dans cette compétition

Les arbitres ont été désignées pour la deuxième journée de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, République Dominicaine 2024™, programmée ce 16 octobre 2024 à Santo Domingo et Santiago de los Caballeros.

Le coup d'envoi de la rencontre RDP Corée-Mexique sera donné à 16h00 (heure locale) au CFC Stadium. La Brésilienne Daiane Muniz en sera l'arbitre, épaulée par ses compatriotes Maira Moreira et Fernanda Antunes, tandis qu'Olatz Rivera Olmedo (Espagne) officiera en tant que quatrième arbitre.

Japon-Pologne aura lieu Stade Olympique Félix Sánchez et débutera également à 16h00. Deily Gómez (Costa Rica) sera au sifflet, avec Gabriela Jiménez et Kindria Agüero pour assistantes, toutes deux originaires aussi du Costa Rica. Shamirah Nabadda (Ouganda) sera la quatrième arbitre.

Le troisième match de la journée, entre le Kenya et l'Angleterre, commencera à 19H00 à Santiago de los Caballeros. L'arbitre bolivienne Alejandra Quisbert sera aux commandes, assistée du duo péruviens composé de Gabriela Moreno et Vera Yupanqui. Vimarest Díaz, représentante du pays hôte, a été désignée quatrième arbitre.

Enfin, à Santo Domingo, le Brésil défiera la Zambie à 19h00. Le Thi Ly (Vietnam) dirigera la rencontre. Ha Thi Phuong (Vietnam) et Suwida Wongkraisorn (Thaïlande) la seconderont. L'Algérienne Ghada Mehat sera présente en tant que quatrième arbitre.

Au total, 38 arbitres ont été désignées pour arbitrer les matchs du tournoi : 12 arbitres, 24 assistantes et deux arbitres de soutien. De plus, le système Support Vidéo Football (VS), une alternative simplifiée aux arbitres assistants vidéo (VAR), continuera d'être testé à l'occasion de cette compétition, après avoir été utilisé pour la première fois lors de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™.