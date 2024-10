Désignation des arbitres pour la dernière journée de la phase de groupes de République Dominicaine 2024™

Angleterre et la RDP Corée à la lutte pour la première place du Groupe C

La première rencontre de la journée aura lieu à 16h00 (heure locale) à Santiago de los Caballeros, et verra la Pologne défier le Brésil. L'Algérienne Ghada Mehat sera au sifflet, épaulée par Soukaina Hamdi (Maroc) et par Yara Abdelfattah (Egypte), mais aussi par l'Espagnole Olatz Rivera Olmedo en qualité de quatrième arbitre.

Le coup d'envoi de Zambie-Japon sera donné au même moment. Frida Klarlund (Danemark) sera chargée de ce match, et sera secondée par sa compatriote Fie Bruun ainsi que par Ainhoa Fernández (Andorre). La quatrième arbitre sera Deily Gomez (Costa Rica).

L'Angleterre a rendez-vous avec la RDP Corée à 19h00 (heure locale) au Stade CFC. Alina Pesu (Roumanie) dirigera un trio d'arbitres que complèteront Daniela Constantinescu (Roumanie) et Anita Vad (Hongrie). Vimarest Díaz (République Dominicaine) officiera en tant que quatrième arbitre.

Enfin, le Mexique se mesurera au Kenya à 19h00 au Stade Olympique Félix Sánchez. Ce duel sera arbitré par Jelena Cvetkovic (Serbie), qui pourra compter sur un duo d'assistantes composé de Karolin Kaivoja (Estonie) et de Lena Hirtl (Austriche), et sur une quatrième arbitre brésilienne en la personne de Daiane Muniz.

Au total, 38 arbitres ont été désignées pour arbitrer les matchs du tournoi : 12 arbitres, 24 assistantes et deux arbitres de soutien. De plus, le système Support Vidéo Football (VS), une alternative simplifiée aux arbitres assistants vidéo (VAR), continuera d'être testé à l'occasion de cette compétition, après avoir été utilisé pour la première fois lors de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™.