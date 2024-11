Désignation des arbitres de la finale de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2024™

Les Etats-Unis et l'Angleterre s'affrontent dans le match pour la troisième place

Le premier match de la journée verra les Etats-Unis et l'Angleterre se défier pour la troisième place à 14h30 (heure locale). La Bolivienne Alejandra Quisbert dirigera cette rencontre. Elle sera épaulée par les Péruviennes Vera Yupanqui et Gabriela Moreno. Jelena Cvetković (Serbie) sera le quatrième arbitre.

A 18h00, la RDP Corée et l'Espagne, championne en titre, s'affronteront en finale du tournoi. La Brésilienne Daiane Muniz sera au sifflet. Ses compatriotes Maíra Moreira et Fernanda Antunes l'assisteront, tandis que Carly Shaw-Maclaren (Canada) endossera le rôle de quatrième arbitre.

Au total, 38 arbitres ont été désignées pour arbitrer les matchs du tournoi : 12 arbitres, 24 assistantes et deux arbitres de soutien. De plus, le système Support Vidéo Football (VS), une alternative simplifiée aux arbitres assistants vidéo (VAR), a une nouvelle fois été testé à l'occasion de cette compétition, après avoir été utilisé pour la première fois lors de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™.