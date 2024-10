Désignation des arbitres pour la troisième journée de République Dominicaine 2024™

La République dominicaine, en quête d'une première victoire, affronte la Nouvelle-Zélande

Espagne-République de Corée et Colombie-Etats-Unis également au programme

Au total, 38 arbitres ont été désignées pour le tournoi

Les arbitres ont été désignées pour la troisième journée de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, République Dominicaine 2024™, programmée ce 19 octobre 2024 à Santo Domingo et Santiago de los Caballeros.

Le premier match, entre le Nigeria et l'Equateur, débutera à 16h00 (heure locale), au Stade CFC. La Danoise Frida Klarlund en sera l'arbitre centrale, et sera assistée de sa compatriote Fie Bruun et de l'Américaine Katarzyna Wasiak. Olatz Rivera Olmedo (Espagne) sera présente en tant que quatrième arbitre.

Dans le même temps, au Stade Olympique Félix Sánchez, l'Espagne tenante du titre sera opposée à la République de Corée. L'arbitre algérienne Ghada Mehat dirigera cette rencontre, secondée par Soukaina Hamdi (Maroc) et Yara Abdelfattah (Egypte), tandis que le rôle de quatrième arbitre sera tenu par Vimarest Díaz (République dominicaine) .

Un peu plus tard dans la journée, la République dominicaine se mesurera à la Nouvelle-Zélande à Santiago de los Caballeros. Asaka Koizumi (Japon) sera au sifflet et sera épaulée par Amal Badhafari (Emirats arabes unis) et Riiohlang Dhar (Inde). Daiane Muniz (Brésil) officiera en tant que quatrième arbitre.

Enfin, la Colombie a rendez-vous avec les USA à 19h00 (heure locale), dans la capitale. La Roumaine Alina Pesu sera aux mantettes. Daniela Constantinescu (Roumanie) et Anita Vad (Hongrie) seront ses arbitres de touche. Le Thi Ly (Vietnam) sera, elle, quatrième arbitre.

Au total, 38 arbitres ont été désignées pour arbitrer les matchs du tournoi : 12 arbitres, 24 assistantes et deux arbitres de soutien. De plus, le système Support Vidéo Football (VS), une alternative simplifiée aux arbitres assistants vidéo (VAR), continuera d'être testé à l'occasion de cette compétition, après avoir été utilisé pour la première fois lors de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Colombie 2024™.