Désignation des arbitres pour les huit premiers matches de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™

Devenue le mois dernier la première arbitre femme à intégrer le football professionnel masculin espagnol, Marta Huerta sera au sifflet du match Mexique-Cameroun, l'une des deux rencontres qui lanceront le tournoi, ce samedi 31 août. Elle sera assistée par ses collègues espagnoles Guadalupe Porras et Eliana Fernández, la Togolaise Vincentia Amedome étant la quatrième arbitre. Dans le même temps, la Chinoise Fangyu Dong supervisera le duel entre la France et le Canada, assistée de ses compatriotes Lijun Xie - première femme à avoir arbitré un match de Chinese Super League - et Mengxiao Bao. L'Équatorienne Susana Corella sera à leurx côtés en tant que quatrième arbitre.

Le match d'ouverture très attendu du pays hôte contre l'Australie sera arbitré par la Croate Ivana Martinčić, secondée par sa compatriote Maja Petravić et la Slovène Staša Špur, mais aussi par Amedone dans le rôle de quatrième arbitre. Crystal Sobers sera aux commandes pour les grands débuts des Fidji face au Brésil. Elle sera assistées de ses compatriotes trinidadiennes Carissa Douglas-Jacob et Melissa Nicholas, avec Corella comme quatrième officiel. Au total, ce sont 58 femmes – 18 arbitres de champ, 36 arbitres assistantes et quatre arbitres de réserve – qui dirigeront les rencontres.

Le match inaugural de l'Espagne, tenante du titre, contre les États-Unis le dimanche 1er septembre, sera arbitré par un trio uruguayen composé de Anahí Fernández et des assistantes Daiana Fernández et Belén Clavijo. L'Australienne Casey Reibelt sera présente en tant quequatrième arbitre. L'Américaine Natalie Simon sera en charge du match Allemagne-Venezuela, assistée de ses compatriotes Meghan Mullen et Kali Smith, et soutenue par la Mexicaine Lizzet García, quatrième arbitre. Iuliana Demetrescu (Roumanie), assistée de Svitlana Grushko (Ukraine) et d'Amina Gutschi (Autriche), sera à la baguette pour Paraguay-Maroc avec Reibelt comme quatrième arbitre. Le trio mexicain composé de Karen Hernández et des assistantes Jéssica Morales et Elva Gutiérrez se chargera du match Nigeria-République de Corée, avec l'aide de la quatrième arbitre García. Le soutien vidéo, une alternative simplifiée à l’assistance vidéo à l’arbitrage, va faire l’objet d’un test en Colombie, cette démarche s’inscrivant dans le cadre des efforts de la FIFA pour mettre la technologie au service des arbitres.