Annonce des arbitres pour les demi-finales de République dominicaine 2024™

L'Espagne et l'Angleterre se disputeront la deuxième place en finale

Les arbitres ont été désignés pour les demi-finales de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, République dominicaine 2024™, qui se dérouleront à Santiago de los Caballeros et Saint-Domingue.

La première demi-finale, entre les États-Unis et la RPD de Corée, se jouera le mercredi 30 octobre au Stade CFC à 19h00 heure locale. La Roumaine Alina Peşu a été désignée pour diriger la rencontre, assistée de sa compatriote Daniela Constantinescu et d'Anita Vad (Hongrie), tandis que Jelena Cvetković (Serbie) sera la quatrième arbitre.

La deuxième rencontre du dernier carré, entre l'Espagne et l'Angleterre, débutera à 19h le jeudi 31 octobre au Stade Olympique Félix Sánchez. L'arbitre Asaka Koizumi (Japon) sera en charge des débats et ses assistantes seront Amal Badhafari (Émirats arabes unis) et Riiohlang Dhar (Inde). La Danoise Frida Klarlund sera la quatrième arbitre.