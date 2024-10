Désignation des arbitres pour la première journée de République Dominicaine 2024™

La rencontre sera dirigée par l'Anglaise Abigail Byrne, avec Ceri Louise Williams (Pays de Galles) et Paulina Baranowska (Pologne) comme arbitres assistantes, tandis qu'Alina Pesu (Roumanie) officiera en tant que quatrième arbitre.

Plus tôt, la Nouvelle-Zélande et le Nigeria disputeront le premier match de la journée à Santiago de los Caballeros. Le match sera arbitré par l'Espagnole Olatz Rivera Olmero, assistée de Gabrielle Lemieux (Canada) et Katarzyna Wasiak (États-Unis), avec Olatz Rivera Olmedo (Espagne) comme quatrième arbitre.