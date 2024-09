Annonce des arbitres des matchs 25 à 28 de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA™

La rencontre du Groupe A entre la Colombie, pays hôte déjà qualifié pour les huitièmes de finale, et le Mexique à Medellín sera arbitrée par Iuliana Demetrescu (Roumanie), assistée de Svitlana Grushko (Ukraine) et Amina Gutschi (Autriche) et avec Vincentia Amedome (Togo) comme quatrième arbitre. L'autre match du groupe, entre l'Australie et le Cameroun à Bogotá, sera arbitré par le trio américain composé de Natalie Simon (arbitre), Meghan Mullen et Kali Smith (assistantes), avec Susana Cornella (Équateur) comme quatrième arbitre.