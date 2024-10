Annonce des arbitres de la finale de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024™

Les arbitres désignés pour la finale et le match pour la 3e place de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2024

Les arbitres de la finale de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Ouzbékistan 2024™ et du match pour la troisième place, qui auront lieu le dimanche 6 octobre 2024 à la Humo Arena de Tachkent, ont été confirmés.

Alejandro Martinez (Espagne), Juan Cordero (Espagne) et Nikola Jelic (Croatie) seront les trois arbitres de la finale, Ondrej Cerny (Tchéquie) sera l'arbitre de réserve et Daniel Manrique (Colombie) le chronométreur pour le choc entre le Brésil, cinq fois champion, et l'Argentine, vainqueur en 2016.