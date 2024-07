Un périmètre "réservé aux capitaines" mis en place lors des Tournois Olympiques de Football

La FIFA encourage les organisateurs de compétition à travers le monde à mettre en place, s’ils le souhaitent, cette mesure à tous les niveaux. Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné l’importance de cette mesure : "Sans arbitres, il n’y a pas de football. Protéger les officiels de match et veiller à ce qu’ils soient traités avec respect est fondamental pour l’avenir de notre sport. La mise en œuvre de mesures telles que la règle du périmètre réservé aux capitaines est essentielle pour préserver l’esprit du football et protéger ceux qui appliquent les lois du jeu."

Pierluigi Collina, président de la Commission des Arbitres de la FIFA, a également défendu cette initiative : "Cette mesure s’inscrit dans la volonté de la FIFA de renforcer l’équité et le respect dans le football tout en conservant un canal de communication ouvert entre l’arbitre et les équipes. Comme nous l’avons vu par le passé, les mesures qui contribuent à l’amélioration du football sont très vite acceptées." La mesure en question se distingue de celle approuvée en mars 2024 lors de la 138e assemblée générale annuelle de l’IFAB. Ce test est en effet réservé aux compétitions n’impliquant pas les équipes des deux plus hautes divisions nationales ou les équipes nationales "A". Il est également destiné à améliorer le comportement des joueurs et joueuses sur le terrain.