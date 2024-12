Gianni Infantino félicite les premiers agréés du Diplôme de la FIFA en leadership technique

La première édition du Diplôme de leadership technique de la FIFA, lancée au Brésil en 2023, a atteint son terme

Gianni Infantino considère que les diplômés sont des “pionniers”

Le cours vise à doter les Associations membres de la capacité à recruter et à former des talents, ainsi qu’à développer le sport en leur sein

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a félicité la première promotion à avoir conclu le tout nouveau Diplôme de leadership technique de la FIFA. Ce cours a pour but de fournir une qualification de référence, conforme aux standards de l’industrie du football, et qui soutienne les associations membres dans le recrutement des talents avérés qui feront vivre le sport et contribueront à son développement au sein des AM.

Le diplôme, qui permet aux AM du monde entier de s’engager et d’investir à long terme dans leur personnel, est en accord avec l’Objectif stratégique no5 de la FIFA : Mettre l’accent sur le développement des joueurs, des entraîneurs, des arbitres et des académies de la FIFA.

“Félicitations aux agréés de la toute première édition du Diplôme de leadership technique de la FIFA. Vous êtes des pionniers qui aideront les Associations membres de la FIFA à développer des parcours pour les joueurs et pour les entraîneurs, conformément à un des piliers de nos Objectifs stratégiques, a dit M. Infantino.

“Nous sommes fiers de pouvoir élargir l’horizon de notre sport. Des programmes pédagogiques tels que ceux-ci sont l’assurance que le sport le plus inclusif de la planète deviendra encore plus accessible et compétitif. Merci pour votre investissement dans le football et bonne chance pour le futur qui s’annonce prometteur.”

Le Développement des parcours des joueurs et des entraîneurs et la mise en place d’académies d’élite pour les jeunes sont des compétences fondamentales que les participants au Diplôme apprendront à démontrer tout au long de leur trajectoire éducative. Cela contribuera à renforcer la volonté d’augmenter la compétitivité globale et à réduire des disparités entre les différentes régions du monde à long terme.

Alors que la première édition du cours - lancée au Brésil en mai 2023 - est en train de s’achever, le coup d’envoi de sa deuxième saison (2024-2025) a été sifflé en Allemagne, en mars de cette année, avec un atelier de six jours en introduction au programme de 18 mois. Jamie Houchen, Directeur du Leadership technique de la FIFA, se montre enthousiaste vis-à-vis des participants de cette année ainsi que du potentiel du programme.

“23 participants ont bénéficié du cours de 18 mois, qui vise à fonder une communauté d’entraîneurs de football qualifiés et dont la capacité à façonner l’avenir du sport n’est plus à prouver. Le programme couvre cinq domaines clés : le leadership, la haute performance, le développement d’entraîneurs, le football amateur et la gestion”, a-t-il déclaré.

“L’impact de ce diplôme unique et reconnu ne doit pas être sous-estimé. Cela a été démontré par la soumission d’un portfolio de preuves complet, qui a mis en évidence que l’apprentissage a été mis en application au sein de l’AM et soutenu par l’implémentation d’un projet transformateur durant la même période."