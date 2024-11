La FIFA et Hawk-Eye Innovations lancent une coentreprise pour développer les technologies du football

Le Centre des technologies du football réunira une expertise footballistique et un savoir-faire technologique de très haut niveau

Priorité sera donnée aux algorithmes de nouvelle génération pour automatiser la détection des incidents sur le terrain et optimiser la prise de décision

La FIFA réitère son engagement à mettre la recherche, le développement et l’innovation au service du football

La FIFA et Hawk-Eye Innovations s’associent pour créer le Centre des technologies du football ("Football Technology Centre AG"), une coentreprise ayant pour vocation d’étudier et d’approfondir les nouvelles technologies du football. Une attention particulière sera apportée à la nouvelle génération d’algorithmes pour automatiser la détection des incidents sur le terrain et optimiser la prise de décision. Au-delà de la collecte automatique des données liées aux événements, ce partenariat prévoit l’approfondissement de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu qui propose aux arbitres des informations précises et cohérentes afin d’accélérer le processus décisionnel en cas de hors-jeu potentiel. Conçues pour améliorer l’efficacité et l’efficience du football dans son ensemble, ces applications et d’autres développements à venir seront ensuite mis à la disposition de toute la communauté footballistique. "Cette coentreprise illustre la volonté de la FIFA d’utiliser la technologie pour améliorer le football, mais aussi de jouer un rôle majeur dans le développement technologique pour le profit de ses 211 associations membres", estime le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström. "Cette initiative aura des répercussions positives sur notre sport puisqu’elle permettra de disposer automatiquement d’informations qui facilitent le processus décisionnel et, en définitive, améliorent l’expérience de l’ensemble des parties prenantes."

"Compte tenu de la nature extrêmement compétitive du football et de l’évolution constante de l’industrie de la technologie du sport, Hawk-Eye entend continuer d’envisager l’avenir de façon stratégique. Nous sommes incroyablement fiers de collaborer avec la FIFA à travers cette coentreprise, de continuer à proposer des solutions innovantes qui contribueront à rendre le football plus fluide, plus précis, plus juste et plus spectaculaire pour tous, à tous les niveaux", indique Rufus Hack, directeur général de Hawk-Eye.