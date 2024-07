À Hong Kong, la VAR s'étend aux femmes et aux jeunes

Le programme VAR de Hong Kong lancé en 2023

Programme financé par FIFA Forward

La technologie VAR s'étend à la Coupe féminine et aux finales des catégories de jeunes

La VAR à Hong Kong se déploie sur les compétitions féminines et les finales des tournois junior. Cette technologie a été introduite au pays en 2023 grâce au financement de FIFA Forward et du gouvernement hongkongais.

Au total, 39 arbitres et opérateurs de rediffusion ont été formés et agréés par la FIFA, le financement couvrant également les coûts de production en direct, l'équipement matériel et l'achat de la technologie VAR sous licence FIFA.

"Le système VAR est utilisé non seulement pour les matches, mais il pourrait également être exploité pour la formation des arbitres à l'avenir", a déclaré le président de la Fédération de Hong Kong, M. Eric Fok.

"Des matches plus équitables sont plus attrayants pour les spectateurs. Cela crée un cercle vertueux et apporte du sang neuf à la communauté du football, ce qui est correspond à notre volonté de professionnaliser et de développer le sport en tant qu'industrie."

Cela répond aussi à la volonté de la fédération d'élever le niveau des équipes nationales et des ligues masculines et féminines. La HKFA mise aussi sur cette technologie pour aider Hong Kong à accueillir des tournois internationaux à l'avenir.

Le premier match Premier League (HKPL) à intégrer la VAR a eu lieu entre Sham Shui Po et Crownity North District en septembre 2023. Le succès a été immédiat et la technologie a été utilisée la première saison dans 98 rencontres de championnat et lors de coupes nationales avec un total de 65 appels à la VAR.

Le programme de VAR s'étend à Hong Kong Previous 01 / 20 Hong Kong Var Programme Expands To Include Women And Youth 02 / 20 Hong Kong Var Programme Expands To Include Women And Youth 03 / 20 Hong Kong Var Programme Expands To Include Women And Youth 04 / 20 Hong Kong Var Programme Expands To Include Women And Youth 05 / 20 Hong Kong Var Programme Expands To Include Women And Youth 06 / 20 Hong Kong Var Programme Expands To Include Women And Youth 07 / 20 Hong Kong Var Programme Expands To Include Women And Youth 08 / 20 Hong Kong Var Programme Expands To Include Women And Youth 09 / 20 Hong Kong Var Programme Expands To Include Women And Youth 10 / 20 Hong Kong Var Programme Expands To Include Women And Youth 11 / 20 2860502.jpg 12 / 20 2860525.jpg 13 / 20 2860535.jpg 14 / 20 2860533.jpg 15 / 20 2860480.jpg 16 / 20 2860465.jpg 17 / 20 2860500.jpg 18 / 20 2860524.jpg 19 / 20 2860478.jpg 20 / 20 2860514.jpg Next

La VAR a aussi été utilisée lors de la finale de la FA Cup de la Ligue féminine de football, qui a vu Chelsea Soccer School HK battre Kitchee 1-0 le dimanche 16 juin. La mise en œuvre lors des finales des compétitions jeunes a rapidement suivi le dimanche suivant, une expansion a été financée par FIFA Forward.

"L'introduction du système VAR dans la Premier League de Hong Kong est rendue possible grâce au soutien aimable de la FIFA, et sa récente mise en œuvre dans la Premier Youth League et la HKJC Women's FA Cup est sûrement une autre étape importante", a ajouté le secrétaire général par intérim, Charles Cheung.