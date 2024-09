Un programme d’éducation numérique tourné vers l’avenir pour les enfants du Belize

La Fondation FIFA contribue à l’organisation de cours d'informatique et de robotique dans 40 écoles primaires au Belize

130 enseignants ont participé à un séminaire de formation organisé à Belmopan

10 000 écoliers de ce pays d'Amérique centrale bénéficieront de ce programme

Le Programme d’éducation numérique de la Fondation FIFA, qui vise à favoriser l’organisation de cours d'informatique et de robotique dans les écoles primaires, illustre la volonté de la FIFA de s’appuyer sur le football pour contribuer au progrès social à travers le monde.

Ce programme touchera 40 écoles primaires et 10 000 écoliers au Belize. Au total, plus de 200 enseignants bénéficient actuellement du soutien de la Fondation FIFA pour acquérir les compétences requises afin de dispenser ces cours. Les participants au séminaire d’avril 2024 ont souligné les retombées positives d’une telle initiative.

"Il s’agit de l'une des avancées les plus significatives que notre système éducatif national ait connues ces dernières années. L'introduction de cours d’informatique est sans aucun doute le changement le plus important jamais apporté au cursus scolaire de notre pays", a expliqué Amilcar Vázquez, enseignant bélizien et formateur à l’occasion de ce séminaire. "Je pense que nous permettons à nos enfants d’aborder sereinement l’avenir, car ils n’auront rien à envier à qui que ce soit dans le domaine de l’informatique."

L’ensemble des participants se sont accordés à dire que ce programme offrira sans doute de nombreuses opportunités aux enfants du Belize. "La technologie occupe une place très importante de nos jours et les jeunes savent parfaitement se servir d'un ordinateur. Je pense que ce programme les intéressera et qu'il les aidera à comprendre comment tirer parti de l’informatique dans le cadre des matières principales que nous enseignons tous les jours", a déclaré Ricardo Correa, enseignant à l'école primaire El Shaddai SDA.

"Il est important d’intégrer l’informatique à notre quotidien. Les ordinateurs dirigent le monde d’aujourd'hui. S’en servir régulièrement pendant les cours sera vraiment bénéfique pour nos élèves", estime pour sa part Shannelle Hernandez, elle aussi enseignante.

Teresita Sosa, directrice de l'école primaire catholique Our Lady of Guadalupe à Belmopan, a quant à elle tenu à mettre en lumière d’autres avantages : "Les écoliers gagnent en confiance au fil des années, ils contribuent à améliorer l’environnement dans lequel nous évoluons. Puisqu'ils ont eu l’opportunité de se rapprocher les uns des autres, ils sont capables de travailler ensemble, ce qui a des répercussions positives sur le programme sportif que nous avons mis en œuvre ici".

Le déploiement de ce programme au Belize fait suite à la signature d’un protocole d’accord entre la Fondation FIFA, la Fédération de Football du Belize (FFB) et le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sciences et de la Technologie, en juillet 2023.

L'un des principaux objectifs du programme est de permettre à des personnes talentueuses de développer leurs connaissances et leurs compétences. Eux-mêmes originaires du Belize, les enseignants qui participent à ce séminaire vont désormais avoir la possibilité de transmettre ce savoir-faire aux jeunes de leur pays.

"Le programme consiste essentiellement à enseigner les bases de l'éducation numérique et de la robotique dès l’école primaire", a souligné le président de la FFB, Sergio Chuc. "Nos formateurs béliziens transmettent ces connaissances aux enseignants. Ils travaillent en collaboration avec nos partenaires sur ce programme depuis environ un an. Leur tour est venu de former les enseignants de notre pays."

Ingrid Acosta, coordinatrice du projet au ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sciences et de la Technologie bélizien, a ajouté : "Un tel programme est très important pour notre gouvernement, car il met en évidence les partenariats qui peuvent être noués avec différentes parties prenantes dans le secteur de l'éducation. Il nous permet de proposer à nos écoliers des cours qui répondent à leurs besoins".

Pour Daniel Sanz, membre de la Fondation FIFA, ces activités de codage et d'informatique vont au-delà de la simple acquisition de compétences techniques : "Elles contribuent également au développement de nombreuses capacités comme la créativité, la résolution de problèmes et la pensée critique chez les élèves. À la Fondation FIFA, nous sommes convaincus que le pouvoir de l'éducation et du sport est capable, à travers le football, de motiver et de renforcer les différentes communautés. Ce programme en est l’exemple parfait."