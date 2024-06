Ouverture des candidatures pour l’édition 2025/26 du programme Community de la Fondation FIFA

Les organisations non gouvernementales du monde entier sont invitées à solliciter des financements pour des projets sociaux liés au football

Pas moins de 130 entités de 54 pays ont perçu un versement en 2024

Le programme cible les enfants et les jeunes défavorisés

Après l’édition record de 2024, la période de candidature pour le programme Community 2025/26 de la Fondation FIFA s’ouvrira le 26 juin, donnant aux organisations non gouvernementales (ONG) du monde entier la possibilité de solliciter des financements pour des initiatives sociales liées au football.

Lancé en 2019, le programme Community soutient des organismes du monde entier qui mettent en œuvre des projets locaux misant sur la capacité du football à générer un changement social positif ainsi qu’à s’attaquer aux défis les plus urgents auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes défavorisés dans les communautés concernées.

Le programme a connu une croissance exponentielle depuis sa création il y a cinq ans, et lors de son édition 2024, les candidatures de 130 ONG issues de 54 pays ont été acceptées – un record. Pas moins de 154 924 personnes, dont 74 863 femmes, en ont bénéficié. Au total, près d’un million d’individus ont profité d’initiatives financées par le programme Community.

Chaque organisation candidate peut demander un financement – d’un montant maximal de 50% de son chiffre d’affaires annuel ou USD 30 000 – pour soutenir des projets et des initiatives en lien avec le football au sein des communautés dans lesquelles elle opère. Les ONG ayant bénéficié des éditions précédentes du programme donnent régulièrement de leurs nouvelles sur le compte Instagram de la Fondation FIFA.

"Grâce à sa popularité sans pareille, le football peut devenir une force positive de premier plan dans le monde, et pas seulement au plus haut niveau. Un simple terrain de football peut donner vie à une communauté, peu importe où elle se trouve sur la planète", a déclaré Mauricio Macri, président exécutif de la Fondation FIFA.

"Les projets sociaux axés sur le football peuvent avoir une vraie influence sur la vie de millions d’enfants et de jeunes défavorisés à travers le monde. Le football a des bienfaits qui s’étendent bien au-delà des limites du terrain. Il permet de nouer des amitiés et nous apprend à gagner, à perdre ou à rebondir après une déception, mais aussi à apprendre de nos erreurs. Je suis fier que nous lancions un nouvel appel à candidatures pour ce programme, qui connaît un succès croissant chaque année. J’encourage les organisations à se porter candidates pour nous aider à faire une vraie différence."

Cette année, programme est lancé plus tôt qu’à l’accoutumée, ce qui permet à un plus grand nombre d’ONG de préparer leur candidature et à la Fondation FIFA d’organiser plusieurs séminaires de renforcement des capacités.

Programme Community de la Fondation FIFA Previous 01 / 14 FIFA Foundation Community Programme 02 / 14 FIFA Foundation Community Programme 03 / 14 FIFA Foundation Community Programme 04 / 14 FIFA Foundation Community Programme 05 / 14 FIFA Foundation Community Programme 06 / 14 FIFA Foundation Community Programme 07 / 14 FIFA Foundation Community Programme 08 / 14 FIFA Foundation Community Programme 09 / 14 FIFA Foundation Community Programme 10 / 14 FIFA Foundation Community Programme 11 / 14 FIFA Foundation Community Programme 12 / 14 FIFA Foundation Community Programme 13 / 14 FIFA Foundation Community Programme 14 / 14 FIFA Foundation Community Programme Next

Le programme invite par ailleurs les ONG à mettre en place des initiatives promouvant la santé, le bien-être, l’éducation, l’égalité des sexes, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, la paix, la justice et l’efficacité des institutions dans une optique de bonne gouvernance et de croissance économique. Les organisations sont encouragées à présenter la façon dont elles s’appuient sur le football pour répondre aux problèmes sociaux et favoriser le progrès social. Le processus de sélection repose sur des critères d’éligibilité stricts et les organisations doivent soumettre de nombreuses pièces justificatives dans les domaines de la finance et la protection des enfants.

La Fondation FIFA organisera deux séminaires (en ligne) de renforcement des capacités afin d’aider les parties intéressées dans le processus de candidature. Le premier couvrira la procédure globale et les aspects financiers, tandis que le second abordera la prévention et les critères que chaque organisation candidate doit remplir pour être éligible.