Le Nicaragua adopte Football for Schools

F4S a été lancé au Nicaragua entre le 24 et le 26 mai

Près de 100 enfants et 35 adultes, dont des professeurs et des représentants de la FENIFUT, ont participé à l'événement

C'est le cinquième pays de la Zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes à rejoindre le programme

La vie de Nora Miranda, professeure d'éducation physique au Nicaragua, a changé ces derniers jours. "La présentation de Football for Schools a été une expérience très enrichissante et surtout motivante, confie-t-elle.

Personnellement, en tant qu'enseignante et ancienne internationale nicaraguayenne, elle m'a tellement inspirée que j'ai décidé de suivre des cours techniques pour pouvoir aider les enfants et leur montrer jusqu'où on peut aller à force de travail, d'engagement et d'amour du football", ajoute-t-elle avec enthousiasme après avoir assisté au lancement du projet F4S dans son pays.

Un même engouement anime les organisateurs de l'événement, les 29 autres professeurs d'éducation physique et les cinq membres du Département de football de base de la Fédération nicaraguayenne de Football (FENIFUT), qui se sont donné rendez-vous du 24 au 26 mai à l'Estadio Nacional du Nicaragua situé à Managua, la capitale du pays.

"Le Nicaragua a été une belle surprise dès notre arrivée. Certains le considèrent comme un pays dangereux, mais nous n'avons jamais eu cette impression, commente Alexandra Huete, responsable du projet Football for Schools. Nous avons découvert une nation et une société remarquables.

Cela s'est senti dans les salles de classe et sur le terrain de l'Estadio Nacional du Nicaragua, où nous avons passé trois jours avec des professeurs très impliqués et reconnaissants de l'opportunité offerte par la FIFA à travers Football for Schools", poursuit-elle.

Le cours de formation Football for Schools comportait deux volets. Le premier se concentrait sur la partie théorique, qui consistait à transmettre la méthodologie et la philosophie du programme, ainsi que des informations précises et détaillées sur le fonctionnement de l'application F4S. Le second apportait des conseils pratiques quant à la manière d'intégrer les compétences de vie dans les séances de football.

Le troisième jour, les professeurs ont pris les commandes et ont été chargés de diriger trois séances via l'appli. 100 jeunes d'une école locale ont ainsi été convoqués pour organiser un festival et leur donner la possibilité de jouer au football dans un environnement sûr, en s'adonnant à des exercices parfaitement calibrés.

L'événement a connu un franc succès. Tenu en présence de représentants de la FENIFUT, du ministère de l'Éducation et des médias, il a fait office de lancement officiel du programme Football for Schools.

"Malgré une matinée pluvieuse, tous les enfants et les éducateurs ont pris part aux activités du festival avec passion et enthousiasme. Nous avons joué pendant plus d'une heure et demie et personne n'a semblé fatigué !", s'est réjoui Antonio Buenaño, responsable du projet Football for Schools.

Seuls les professeurs de la région de Managua ont participé à ces journées. La FENIFUT a entamé le déploiement du programme sous forme de projet pilote dans cette zone pour en tirer des enseignements utiles avant de le mettre en œuvre dans le reste du pays.