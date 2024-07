La jeunesse tchadienne à la découverte de Football for Schools

Le programme Football for Schools a été lancé au Tchad les 11-12-13 mai

120 écoliers et 46 éducateurs ont participé à l’événement

100 écoles tchadiennes seront amenées à adopter le programme

Après avoir récemment posé ses valises en Asie (Ouzbékistan), puis avoir fait étape en Europe (Lettonie), Football For Schools est de retour en Afrique. Le Tchad est devenu le 18ème pays du Continent Mère, et premier de l’UNIFAC (Union des Fédérations de Football d'Afrique Centrale) à avoir succombé aux charmes de ce Programme qui a pour objectif de rendre le football plus accessible aux garçons et aux filles du monde entier en incorporant des activités footballistiques à la vie scolaire.

Quarante-six éducateurs en provenance de 20 des 23 provinces que compte le pays se sont retrouvés à N'Djamena, capitale du Tchad, pour 72 heures de formation à la fois théorique et pratique. Certains ont parcouru plus de 1 000 kilomètres pour être présent à ce rendez-vous tout aussi capital pour le futur de certains jeunes tchadiens. Ces éducateurs-formateurs, par ailleurs professeurs d’éducation physique et sportive, auront pour mission d’implanter le programme dans leur contrée respective.

"Les professeurs d’EPS qui ont participé à ce cours étaient vraiment motivés et engagés. Nous sommes convaincus qu'ils commenceront dès maintenant la formation en cascade pour étendre le programme à l'ensemble du pays", a expliqué Alberto Giacomini, consultant, expert et entraîneur à Football for Schools. "Potentiellement, le programme peut avoir un impact considérable au Tchad, en particulier dans les régions les plus isolées qui sont confrontées à de nombreux défis."

Une première au pays des Sao

Cinquante-neuf écoles tchadiennes, basées aux quatre coins du pays, ont d’ores et déjà prévu d’intégrer F4S à leur système éducatif. Ce chiffre devrait doubler dans quelques mois, de sorte que des milliers de jeunes tchadiens, garçons et filles, puissent pleinement profiter des trésors dont regorge ce projet : il s’agira de les initier à la philosophie du football tout en leur inculquant des compétences sociales et des valeurs essentielles de la vie : respect, acceptation, considération, ouverture, entraide, solidarité, écoute…

"À travers ce programme, je vois un avenir prometteur pour le Tchad qui peine à s’affirmer dans le domaine du football", s’est réjoui M. Mbaikara Nangyo, Secrétaire Général du Comité de Normalisation de la Fédération Tchadienne de Football. "C’est une première initiative de ce genre dans notre pays, et je la salue."

M. Nangyo a honoré de sa présence la journée officielle de lancement du programme, ce 13 mai en compagnie de Mme Fatimata Sidibé, Directrice de Football for Schools, ainsi que M. Mahamat Séïd Farah, Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale et de la Promotion Civique du Tchad, et M. Tadio Gali, Inspecteur en charge des sports et des loisirs.

Les enfants ont reçu les livres Bouba et Zaza de la série cultures d’enfances édité par l’UNESCO sur la passion du football

Mais les stars de la journée étaient bel et bien les enfants. Ils étaient plus de 120 à avoir pris part aux festivités qui se sont déroulées sous le soleil et dans une ambiance studieuse à l’Académie de Football de Milezi, pépinière de talent. Matches, jeux et exercices ont rythmé cette journée historique pour le Tchad et pour ces jeunes avides d’apprendre les rudiments du sport le plus célèbre du monde.

Et grâce à F4S, le football devrait encore gagner en popularité. Après cette belle escale au Tchad, Football for Schools va s’envoler vers les Caraïbes, à la rencontre d’autres écoliers, et à la découverte de futurs champions.