La FIFA soutient le football LGBTQ+ et le Championnat du Monde IGLFA 2024 en Argentine

La FIFA a fourni du matériel (ballons, brassards de capitaine, etc.) à l'occasion de la 25e édition du Championnat du Monde de Football de l'Association internationale de football gay et lesbien

La compétition s'est déroulée du 3 au 9 novembre 2024 à Buenos Aires (Argentine)

La campagne "No Discrimination" de la FIFA a tenu une place importante tout au long de la compétition, qui réunissait 36 équipes

La FIFA a montré son soutien à la communauté LGBTQ+ du football en participant activement au XXVe Championnat du monde de l'IGLFA (International Gay and Lesbian Football Association) à Buenos Aires, en Argentine.

La FIFA a fourni des équipements, allant des ballons de match aux dossards des remplaçants, en passant par les brassards des capitaines et les cartons jaunes et rouges des arbitres, et a prononcé un discours de bienvenue aux équipes dans le cadre de son soutien à l'événement.

Pavel Klymenko, conseiller de la FIFA en matière de diversité et de lutte contre la discrimination, était présent au tournoi, qui comptait 36 ​​équipes masculines et féminines de football à 11 et à 7. Il était soutenu pour la première fois par la Fédération argentine de football (AFA) et organisé par la première équipe de football diversifiée sexuellement d'Argentine, Los Dogos.

"En tant que président et fondateur de l’IGLFA, je tiens à remercier la FIFA, l’AFA et Los Dogos pour avoir soutenu et accueilli des équipes du monde entier qui se sont rendues ici en tant qu’ambassadrices du sport LGBTQ+ et ont partagé l’hospitalité et la culture du peuple argentin pendant le XXVe Championnat du monde de l’IGLFA", a déclaré John Natale.

"Ce tournoi a entraîné de nombreux changements sociaux en Argentine. Nous voulions l’organiser ici pour sensibiliser à la discrimination envers la communauté LGBTQ+ dans le football en particulier", a ajouté Claudio Blanco, coordinateur de Los Dogos et organisateur du tournoi, qui s’est déroulé du 3 au 9 novembre dans la capitale argentine. "Nous espérons que des progrès continueront d’être réalisés dans notre pays grâce à un travail constant avec l’AFA."

Conformément à l’objectif 6 de ses objectifs stratégiques pour le football mondial : 2023-2027, la campagne "No Discrimination" de la FIFA était également au centre du tournoi pour souligner l’engagement de la FIFA à rendre le football accessible à tous et pour souligner sa politique de tolérance zéro à l’égard de toute forme de discrimination.

Fruit d’une collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la campagne "No Discrimination" vise à sensibiliser et à éduquer les gens dans le but ultime de mettre fin à la discrimination dans le football. Le message de la FIFA était visible lors des matchs joués au complexe d’entraînement Lionel Andrés Messi de l’AFA et au stade Diego Armando Maradona, domicile du club local Argentinos Juniors.