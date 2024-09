À l’approche de la finale, la FIFA et la Coupe du Monde des sans-abris dévoilent le nouveau trophée féminin

Un design unique pensé à partir des commentaires et avis de membres, d’entraîneurs, d’anciens joueurs et de bénévoles de la Coupe du Monde des sans-abris

Le trophée a été conçu et réalisé par la FIFA à partir d’idées des dirigeants de la Coupe du Monde des sans-abris féminine, de pays membres de la fondation Homeless World Cup, d’entraîneurs, d’anciens joueurs et de bénévoles.

“C’est un très grand moment” a déclaré Honey Thalijeh, Responsable des relations publiques de la FIFA, qui a remis le nouveau trophée. “Ce trophée de la Coupe du Monde féminine des sans-abris est à la fois moderne et nouveau. Il a été conçu par la FIFA et transmet un message fort : le sport a le pouvoir de révéler le potentiel des êtres humains. Les 16 capitaines de la Coupe du Monde des sans-abris sont en train de vivre ce rêve. Être ici aujourd’hui, avec elles, a une saveur toute particulière. J’espère que cela les aidera à entrevoir un avenir prometteur."

Le trophée, appelé Open Rose, affiche un design unique : des supports en or s'élèvent en spirale, représentant les feuilles d’une fleur qui s'ouvre, et un globe en argent émerge à son sommet.

“Ce trophée célèbre haut et fort les femmes et leurs histoires. Sur les terrains où aura lieu ce tournoi, elles deviendront des guerrières. Elles ne sont plus obligées de rester silencieuses”, a expliqué l’entraîneure des États-Unis Lisa Wrightsman, qui a elle-même disputé le tournoi en 2010 et a apporté sa contribution au design du trophée. “C’est l’endroit où vous les verrez se donner à fond, montrer leur caractère, puis recevoir quelque chose que désirent les hommes comme les femmes. C’est extraordinaire.”