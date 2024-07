Journée historique au Mozambique pour Football for Schools

Football for Schools a été lancé au Mozambique ces 7-8-9 septembre 2023

Le programme a fait le bonheur de 400 enfants à Maputo : un record

Des milliers de jeunes à travers tout le pays vont en bénéficier

La joie a été à la hauteur de l’attente. Treize ans après sa dernière participation à la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, le Mozambique a décroché son billet pour l’épreuve continentale, qui se déroulera en 2024 en Côte d’Ivoire. Pour ce faire, les Mambas ont battu le Bénin 3-2, en match de qualification. Clésio Baúque a fait la différence en fin de match, faisant chavirer de bonheur un Estádio National do Zimpeto plein à craquer. Mais c’est tout un peuple qui a été instantanément plongé dans la liesse.

Il faut dire que le football a une place à part entière dans ce pays de l’Afrique de l’Est, considéré comme l’un des plus pauvres de la planète. Grâce notamment à Eusébio, enfant de Maputo devenue star mondiale du ballon rond dans les années 60, le sport roi a fait germer bien des rêves au Mozambique. Il y génère aussi et surtout beaucoup de bonheur : le lancement de Football For Schools dans sa capitale en a encore apporté la preuve.

Quelques heures avant l’exploit des hommes de Chiquinho Conde, près de 400 enfants se sont donné rendez-vous au Campo Do Afrin, en ce 9 septembre 2023 décidément historique pour le football mozambicain. Gais, motivés et animés par une irrépressible envie de jouer au football, ces jeunes - filles et garçons réunis - ont participé à des exercices physiques, à des entraînements techniques, et à des matches, sous les conseils experts d’éducateurs venus des quatre coins du pays et sous l'oeil avisé de Melvin Mendy et Antonio Buenaño Sanchez, instructeurs passionnés de l’équipe FIFA/F4S. Tous les enfants avaient le sourire aux lèvres et du talent dans les pieds.

Une journée historique

"Le football unit le monde et attire les enfants", explique Fatimata Sidibe, directrice de Football for Schools, programme soutenu par la FIFA et l’UNESCO qui vise à rendre la pratique du football plus accessible aux filles et aux garçons tout en renforçant le système éducatif à travers les valeurs du sport. "Voir des centaines d'enfants affluer ainsi vers le stade et prendre possession du terrain pour jouer, apprendre, rire, s'amuser, s'évader, et oublier les soucis est quelque chose de magique", ajoute-elle.

Si la qualification des Mambas restait dans les mémoires collectives, il en serait de même pour cette journée F4S. Implanté dans plus de 90 associations membres, le programme n’avait jamais rassemblé autant de jeunes pour une journée de lancement. Pour les encadrer, ils étaient 44 éducateurs-formateurs - dont 17 femmes - en provenance des 11 provinces que compte le pays. Certains ont parcouru près de 1500 kilomètres pour être présent à ce rendez-vous de trois jours, sachant que deux journées de formation ont précédé le Festival de clôture.

"Quand le président de la FIFA, Gianni Infantino, a lancé le programme en 2019, aurait-il pu imaginer qu'il apporterait autant de joie à autant d'enfants ? Aujourd'hui c'est une réalité : F4S répond aux besoins des populations, des fédérations et des autorités", poursuit Fatimata Sidibe. "Le programme combine éducation et football, offrant aux enfants des opportunités d'apprentissage pendant les séances de football. Il leur permet de devenir de meilleurs citoyens tout en leur donnant l’opportunité d'être repérés par le Programme de Développement des Talents de la FIFA et d’ainsi faire partie, un jour, de l’élite du football."

45 000 ballons expédiés

Ce sont 400 enfants qui ont participé à la journée de lancement, mais ce sont des dizaines de milliers qui bénéficieront des bienfaits de ce programme. Car chaque éducateur a été formé pour mettre Football for Schools en place dans sa région respective. En plus d’une simple application sur smartphone, il faut des ballons... Pas moins de 45 000 ont été expédiés au Mozambique afin de faciliter le processus.

Si les 400 enfants et 44 éducateurs ont manifestement été conquis par leur expérience, c’est également le cas des instructeurs Football For Schools : "Bien que leur vie ne soit pas aussi facile en dehors du terrain, tous les enfants avaient un objectif commun : s'amuser et prendre plaisir à jouer au sport qu'ils aiment : le football. Ce sport ne cesse de prouver qu'il peut être vecteur de changement", explique Antonio Buenaño, manager à F4S.