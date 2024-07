Football for Schools et la Fédération Internationale du Sport Scolaire s'associent à Rabat

Fondée en 1972, la Fédération Internationale du Sport Scolaire (ISF) est une organisation sportive internationale à but non lucratif, agissant en tant qu'organisation faîtière et instance dirigeante pour les organisations nationales de sport scolaire du monde entier. Elle est à l'origine d'événements sportifs et éducatifs pour les jeunes de 6 à 18 ans.

Reconnue par le Comité international olympique (CIO) depuis 1995, l'ISF compte actuellement 132 membres répartis sur les cinq continents. Elle organise plus de 10 événements par an et compte plus de 30 sports différents dans son programme de compétition.

Le Championnat du Monde de Football Scolaire ISF de football s'est récemment achevé à Rabat, au Maroc, offrant une nouvelle opportunité de partenariat entre l'Académie ISF et le programme Football for Schools FIFA.

Au cours de l'événement, un programme de renforcement des capacités a été organisé conjointement pour les professeurs d'éducation physique et les entraîneurs de football participants. L'objectif principal était de fournir des outils d'enseignement et des exercices innovants afin de mieux impliquer les jeunes dans le football et de développer des compétences de vie à travers le football.

Au total, 80 professeurs d'éducation physique venus des quatre coins du Royaume du Maroc et 70 entraîneurs en provenance de 30 pays différents ont participé à cette initiative le 27 juillet au Centre National des Sports Moulay Rachid.

La mobilisation des enseignants a été rendue possible grâce au soutien de la Fédération Royale Marocaine du Sport Scolaire et du Ministère de l'Education, du Préscolaire et des Sports du Royaume du Maroc.