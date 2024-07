Football for Schools entre en scène en Thaïlande

La Thaïlande devient le neuvième pays d’Asie à rejoindre le programme Football for Schools

30 entraîneurs-éducateurs et 100 enfants ont participé à un événement de trois jours

60 écoles situées dans quatre régions sont concernés par la phase pilote, qui durera un an

Effort collectif

Lancé en 2019 par la FIFA et l’UNESCO, Football for Schools vise à rendre le football plus accessible aux garçons et aux filles du monde entier en intégrant des activités liées au football au cursus scolaire. Du 20 au 22 janvier, 30 entraîneurs locaux et 100 écoliers de la province de Pathumthani, au nord de Bangkok, se sont retrouvés à l'occasion de cet événement.

Troisième Journée du lancement du Programme Football for Schools 2023 en Thaïlande Previous 01 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 02 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 03 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 04 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 05 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 06 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 07 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 08 / 08 Football for Schools Launch in Thailand : Day 3 1 Next

En présence du Secrétaire Général de la Fédération Thaïlandaise de Football (FAT) Patit Suphaphongs, du Directeur Gnéral du Département d’Éducation Physique (DPE) Niwat Limsuknirun, de la Directrice de Football for Schools Fatimata Sidibé et de l’ancien international anglais et FIFA Legend Wes Brown, trois experts de la FIFA ont mené les débats. Dans son discours d’introduction, Fatimata Sidibé a exprimé sa gratitude à Son Altesse le Roi de Thaïlande pour son patronage et au Président de la FAT pour le travail réalisé en amont de cette cérémonie. "Merci des efforts que vous avez déployés pour réaliser nos rêves, mais aussi et surtout ceux de ces enfants. La mise en œuvre de ce programme va permettre d’inscrire l'ensemble des activités dans la durée. Dans les sourires des enfants et l’enthousiasme des éducateurs qui participent à cette belle initiative, je vois un avenir prometteur pour la Thaïlande." Carles Romagosa, Directeur Technique de la FAT, nourrit également de grands espoirs pour ce programme. "Pour le moment, 60 écoles thaïlandaises participent à Football for Schools. À terme, notre objectif est de faire en sorte que toutes les provinces soient représentées. Nous voulons proposer aux garçons et aux filles de tout le pays une pratique sécurisée du football, afin qu'ils soient en mesure d’exploiter tout leur potentiel."

Lancement du Programme Football for Schools 2023 en Thaïlande Previous 01 / 07 FIFA F4S managerAntonio Buenano Sanchez(M ) answers questions by local coaches 02 / 07 Local coaches download a F4S application 03 / 07 FIFA F4S manager Alexandra Huete ( L ) answers questions by local coaches 04 / 07 A local coach asks a question during the FIFA Football for Schools Capacity building workshop in Thailand 05 / 07 FIFA F4S manager Antonio Buenano Sanchez(M ) conducts a training session during the FIFA Football for Schools Capacity building workshop in Thailand 06 / 07 Local coaches attend a training session 07 / 07 Local coaches attend the FIFA Football for Schools Capacity building workshop in Thailand Next

Un programme chargé

Les présentations se sont succédé tout au long de ces trois journées inaugurales. Alexandra Huete et Antonio Buenano Sanchez, responsables Football for Schools, ont ainsi détaillé l’application dédiée, désormais disponible en thaï. Cet outil propose des centaines d’heures de didacticiels vidéo autour de séances d’entraînement de football et de messages éducatifs pour les enfants de 4 à 14 ans. Avec l’aide des experts de la FIFA, les entraîneurs locaux ont appris à former les enfants sur le terrain, mais aussi à leur inculquer des valeurs essentielles.