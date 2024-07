Football for Schools de retour au Qatar pour un séminaire conçu pour les femmes

Football for Schools a fait son retour au Qatar, 10 mois après y avoir fait escale

Un séminaire "Renforcement des capacités" s’est tenu à Doha ces 27 et 28 septembre

L’atelier était conçu pour les femmes : 40 enseignantes ont participé à l’évènement

"2023 sera une année de consolidation des acquis, et de renforcement du système de suivi et d'évaluation".

Cette annonce de Fatimata Sidibe, Directrice de Football for Schools, avait été formulée en décembre dernier à l’issue d’une année 2022 riche en évènements. Ce millésime s’était d’ailleurs achevé sur une Coupe du Monde au Qatar en marge de laquelle F4S avait eu un espace dédié au Musée Olympique et Sportif 3-2-1 de Doha. Et celui-ci avait fait la joie de beaucoup d’enfants.

"Renforcement des capacités" tel était justement le thème du séminaire Football for Schools qui se tenait ces 27 et 28 septembre, à Doha, près de dix mois après l’aventure mondialiste. Un atelier conçu exclusivement pour les femmes. Elles étaient 40, toutes professeures d’éducation physique, à y participer. Mais, encore une fois, ce sont des milliers d’enfants qui, par ricochet, en bénéficieront. Pour l’occasion, la Fondation Generation Amazing, la Fondation du Qatar, l'Association de Football du Qatar (QFA) et le ministère de l’Éducation et de l'Enseignement Supérieur du Qatar, se sont tous joints à ce projet piloté par Football for Schools et la FIFA. Étalé sur deux jours, le séminaire offrait une occasion unique aux éducatrices d'améliorer leurs compétences. Mais aussi de devenir des porte-paroles pour le changement positif dans leur région respective.

L’atelier couvrait différents aspects du Programme Football for Schools, lequel vise à rendre le football plus accessible aux jeunes en incorporant des activités footballistiques au système éducatif. Au menu : techniques d'entraînement, intégration des compétences de vie et utilisation de l'application F4S. C’était également l’occasion pour ces femmes, venues de tous les horizons, de se réunir, d'échanger et d'apprendre des expériences dans l’apprentissage du football de chacune. "C’est une étape importante dans le but de combler le fossé de l'égalité des sexes dans le sport, grâce à ce programme", explique Fatimata Sidibe. "En collaboration avec nos partenaires, nous envisageons ce séminaire comme une porte ouverte aux femmes dans le domaine du développement du sport, tout en souhaitant vivement que ce genre d’opportunité se multiplie."

Parmi les intervenants, on a pu compter sur la présence d’Antonio Buenaño Sánchez, Manager à Football for Schools. Un trio d’expertes ès Football Féminin composé de -Sue Ronan Martin, Anouschka Bernhard et Thuba Sibanda- a également ajouté sa pierre à l’édifice. Cette participation est le fruit d’une collaboration entre F4S et le département Football Féminin de la FIFA.

Pour ne rien gâcher, l’évènement se déroulait à l’Education City Stadium, autant dire qu’un parfum de Coupe du Monde flottait dans l’air.

"Le gouvernement qatarien a affecté le stade uniquement aux femmes qui voudraient pratiquer le football. Cela permettra aux femmes et aux filles de pratiquer leur sport en toute quiétude", a expliqué Alexandra Chalat, en charge de l’Héritage de la Coupe du Monde au sein de la Fondation Qatar. "Ces types d'ateliers, de programmes de formation et d'événements sont exactement ce que nous aspirons à offrir au Education City Stadium. Ce lieu spectaculaire est en train de devenir un centre dédié au sport féminin au Qatar, dans le cadre de l'héritage de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022", a ajouté Abeer Al-Khalifa, Présidente de l'Éducation Pré-Universitaire à la Fondation du Qatar.

Cet évènement s'inscrivait dans le cadre d'un protocole d'accord entre la FIFA, Generation Amazing, et la Fondation Qatar qui prévoyait des initiatives autour de l’émancipation des jeunes et des communautés, bien au-delà de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. "Nous partageons un même but et une même responsabilité, exercer une influence positive sur la société grâce au pouvoir du football", avait déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino. "Ces trois organisations ont fait du sport un outil privilégié pour s’adresser directement à la nouvelle génération. Nous avons hâte de travailler ensemble sur de nombreux projets au cours des prochains mois, à commencer par la mise en œuvre de Football for Schools au Qatar".