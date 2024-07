Football for Schools à la hauteur de ses ambitions au Bhoutan

Le programme Football for Schools a été lancé au Bhoutan

Ce pays présente une altitude moyenne de près de 3 280 mètres

Près de 100 écoliers et 38 éducateurs ont participé à l’événement

Le programme de la FIFA "Football for Schools" vise à rendre la pratique du football plus accessible aux filles et aux garçons du monde entier tout en renforçant le système éducatif à travers les valeurs du sport. Depuis son démarrage en 2019, plus de 60 associations membre de la FIFA, disséminées aux quatre coins du monde, ont d’ores et déjà implanté le programme sur leur sol. La dernière en date : le Bhoutan.

"Ce programme crée un pont entre les aptitudes footballistiques et les compétences nécessaires à la vie quotidienne", explique Yeshey Dorji, responsable de la division Football de Base à la Fédération Bhoutanaise de Football. "Les élèves apprennent par le biais du football. On leur inculque notamment les valeurs du fair-play, et on les aide à gérer les émotions et le stress."

"Parmi les compétences nécessaires à la vie quotidienne, nous distinguons quatre catégories", précise Fatimata Sidibe, directrice du Programme Football for Schools. "La première est relative à l’aptitude de l'enfant à se connaître lui-même. La deuxième catégorie fait référence à sa capacité à construire une relation avec les autres. La troisième catégorie situe l’enfant par rapport au monde au sens large. Enfin, la quatrième catégorie est consacrée à sa santé et à son bien-être".

Le Bouthan vers le haut

Ces 30 juin et 1er juillet, 30 éducateurs se sont ainsi réunis à Thimphou, la capitale de ce pays situé au cœur de l’Himalaya. Ces professeurs d’éducation physique ont eu deux jours pour apprivoiser ce programme appelé à être appliqué dans tout le pays. Le 2 juillet, pour le lancement officiel du projet au Stade Changlimithang, près de 100 enfants âgés de 5 à 12 ans les ont rejoints pour une mise en pratique. Et à en croire les sourires sur les visages des grands comme sur ceux des plus petits, la réussite a été totale.

Le succès n’était pourtant pas garanti, ne serait-ce qu’au regard de la géographie de ce royaume montagneux de 740 000 habitants. Son altitude moyenne de près de 3 280 mètres paraît pour le moins inadaptée pour la pratique du sport roi. Mais Football for Schools se doit d’être tout-terrain d’une part, puisqu’il vise à contribuer à l’éducation, au développement et à l’autonomisation de près de 700 millions d’enfants. Et d’autre part, si l’on en se réfère à l’enthousiasme généré par l’évènement, le Bhoutan s’impose, malgré son relief, comme une terre de football.

Depuis 2000 et l’adhésion du pays à la FIFA, les progrès du football bhoutanais ont été constants. Ces deux dernières années, le développement de la discipline est même monté d’un cran avec notamment la construction d’une nouvelle académie de football pour garçons à Changjiji, soutenue par le Programme FIFA Forward, mais aussi l’organisation de divers séminaires consacrés au football féminin. Signe qui ne trompe pas : les équipes sénior féminine et masculine sont en forte hausse aux derniers Classements FIFA respectifs. Le cycle est vertueux, et ce programme Football for Schools ne fera qu’accompagner le Bhoutan vers le haut.

"La Fédération Bhoutanaise de Football a fait énormément d'efforts ces dernières années pour développer le football aussi bien au niveau des infrastructures que dans la formation de ses entraîneurs", confirme Fatimata Sidibé. "F4S vient compléter ces efforts en y ajoutant une touche de compétence de vie qui permettra aux jeunes Bhoutanais de devenir de meilleurs citoyens par l’apprentissage des techniques du football."