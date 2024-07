Football For Schools à bonne école en Guinée

Le programme Football for Schools a été lancé en Guinée les 26-27-28 avril

100 enfants et 46 éducateurs ont participé à l’événement

C’est le 17e pays d’Afrique à participer au programme

En matière de football scolaire, la Guinée fait figure de bonne élève en Afrique. On peut même parler de premier de la classe. Représenté par le CS Ben Sekou Sylla, le pays a effectivement remporté le Championnat Scolaire Panafricain Masculin organisé par la CAF, dont la finale se déroulait le 8 avril en Afrique du Sud. Un exploit qui pourrait en appeler d’autres.

Car si ce sacre risque d’inspirer un grand nombre d’écoliers guinéens, le lancement de Football For school devrait en faire tout autant. Ce projet vise à rendre le football plus accessible aux jeunes en incorporant des activités footballistiques au système éducatif. Après avoir déjà conquis 16 autres pays du Continent Mère, le programme a été officiellement implanté, à la fin du mois d’avril, sur cette terre située en Afrique de l’Ouest.

Pour l’occasion, 100 élèves – 50 filles et 50 garçons - ont momentanément quitté les bancs de leurs d’école et se sont donné rendez-vous à Conakry, ce 28 avril, sur un terrain de football. Dans une ambiance de fête, ils ont donné le coup d’envoi de ce projet national, en présence de Mme Mariama Diallo Sy, Présidente du Comité de Normalisation de la Fédération Guinéenne de Football, et de responsables des Ministères guinéens de l’Enseignement Pré-Universitaire et des Sports.

"Les autorités ont compris qu’il fallait passer par les écoles pour développer le football dans notre pays. Je les en félicite", lance Aly Badra Cissé, professeur d’Éducation Physique et Sportive, et entraîneur du CS Ben Sekou Sylla, champion d’Afrique. "En tant qu’éducateur, c’était quelque chose qui me paraissait primordial."

Il n’est pas le seul : pas moins de 46 collègues d’Aly Badra Cissé ont ainsi répondu à l’appel de F4S. Pendant trois jours, ils ont pris part à un séminaire théorique ainsi qu’à des sessions pratiques. L’objectif est que chaque éducateur puisse transmettre son expérience et ses connaissances aux 51 écoles privées et publiques de Conakry concernées par la phase pilote. A terme, un maximum d’enfants et d’établissements, à travers tout le pays, devraient tirer les bénéfices du programme.

"Football for Schools va permettre de donner accès au football à tous les enfants en Guinée, filles et garçons, quelles que soient leurs conditions", confirme Mme Mariama Diallo Sy. "Nous sommes fiers de pouvoir allier l'éducation et ce magnifique sport qu’est le football en élargissant la base de la pyramide. Nous remercions la FIFA de faciliter la transmission de ces valeurs à la jeunesse guinéenne."

L’instance dirigeante la joue collectif : elle mettra 9 000 ballons au service de Football For Schools en Guinée. Ils seront bien utiles aux nombreux exercices d’entraînements et matches qui attendent les élèves dans le cadre de ce projet. Ces séances pratiques permettront ainsi de les initier à la philosophie du football, mais aussi de leur inculquer des compétences sociales et des valeurs essentielles.

"Le but est de donner l’opportunité aux enfants de jouer au football. En augmentant le taux de participation, nous augmenterons également les chances de détection de futurs talents pour la Guinée", ajoute Antonio Buenano Sanchez, instructeur à Football for Schools.

"À travers cette initiative, nous donnons une opportunité aux futurs champions de la Guinée de jouer au football dès leur plus jeune âge à l'école", ajoute Melvin Touti Balyl Mendy, stagiaire à Football For Schools, avant de conclure : "Nous semons en quelque sorte des graines, potentiellement des graines de champions."